Девушка на BMW разогнала всех в левой полосе на трассе возле Кургана Славы. А что потом был за маневр? (видео)

Источник материала: Onliner

Читатель поделился с корреспондентом Onliner историей: там и быстрая девушка за рулем, и немецкий автомобиль, и претензии на левую полосу. Самое главное, что есть видео, — давайте разбираться.

Дело было как-то утром на трассе Р53 (Слобода — Новосады). Только отреконструированный участок рядом с Курганом Славы: дорога стала гораздо шире и, кажется, безопаснее — чего же еще надо. Была двухполоска, а теперь по две полосы в каждую сторону. Но, значит, появился крайний левый ряд, значит, некоторым хочется ехать именно там, причем ехать быстрее остальных.

В сторону Минска двигался автомобиль BMW, как утверждает очевидец, за рулем была девушка. Видимо, девушка торопилась.

— Справа были машины: она сначала мне моргала, я опередил самосвал и перестроился, тогда она догнала машину впереди и начала ей моргать, — рассказал наш читатель.

Такое можно встретить сплошь и рядом: водитель хочет проехать быстрее и моргает фарами, выражая просьбу (хотя у некоторых это больше похоже на ультиматум) уступить дорогу. Когда кто-то принципиально не уступает и это вызывает негативную реакцию — это почти можно понять. Но иной раз быстрому и резкому водители и уступить не против, а тот все равно чем-то недоволен.

На записи видно, как один из автомобилистов, опередив машину в правом ряду, перестроился туда, уступая дорогу BMW. После этого водитель последнего авто, выполнив опережение, резко сместилась вправо — но зачем, ей же уступили дорогу?

— «Учительница» на дороге, — к такому выводу пришел автор видео.

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