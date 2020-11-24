ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch: белорусские банки теряют качество активов и ликвидность

24.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В обзоре банковского сектора Беларуси Fitch Ratings отмечает, что деятельность кредитных учреждений испытывает растущее давление из-за ослабления качества активов, обусловленного последствиями пандемии, и ввиду стресса ликвидности, вызванного волатильностью депозитов в период политической нестабильности, последовавшей за президентскими выборами в августе.

В III квартале 2020 года белорусский банковский сектор потерял приблизительно 6% клиентских депозитов (без учета влияния обменного курса). В розничном сегменте снижение составило 15% и коснулось главным образом депозитов в иностранной валюте. Однако в целом ситуация была частично сглажена притоком корпоративных депозитов на 5%.

Нацбанк ограничил финансирование банков по причинам общей монетарной политики, и кредитным организациям пришлось повысить процентные ставки по рублевым депозитам для удержания клиентов. В октябре эти ставки в среднем были приблизительно на 500 б. п. выше, чем на конец первого полугодия 2020 года. Долларизация депозитов увеличилась до 66% на конец III квартала по сравнению с 60% на конец 2019 года.

«Банки снижали давление на ликвидность за счет сокращения объемов кредитования, в то время как отток депозитов с сентября замедлился и обменный курс также стабилизировался. Банки сохранили доступ к внешнему фондированию (18% от обязательств) в III квартале, но риски рефинансирования выше, поскольку новые заимствования имеют короткие сроки», — говорится в обзоре.

Внешняя ликвидность является невысокой и едва достаточной для выплат по обязательствам с короткими сроками до погашения. Валютная ликвидность в стране в основном вложена в долгосрочный государственный долг.

Fitch ожидает, что власти могут высвободить часть этой ликвидности, инвестированной в госдолг, для государственных банков в случае необходимости.

Рейтинговое агентство отмечает, что на конец III квартала показатель достаточности общего капитала белорусских банков составлял 16,4%, а неработающие кредиты находятся на уровне 6% всех кредитов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обзоре банковского сектора Беларуси Fitch Ratings отмечает, что деятельность кредитных учреждений испытывает растущее давление из-за ослабления качества активов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британия введет штрафы за использование компонентов Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика