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Варвары: в Куропатах осквернили памятник "Ахвярам сталінізму"
Источник материала: Партизан
Неизвестные осквернили один из памятников, установленных в урочище Куропаты под Минском.
Речь идет о камне с иконами, на котором выбито «Ахвярам сталінізму». Неизвестные написали на нем краской «Вернем практику НКВД».
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Неизвестные осквернили один из памятников, установленных в урочище Куропаты под Минском.
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