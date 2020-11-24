Не густо: стало известно, кто из спорсменов подписался за продолжение пыток и насилия в стране

И вот сейчас на сайте Минспорта появиласьо том, кто подписал это письмо. И там всего... 5 фамилий. Конечно, список в ближайшее вермя, видимо будет пополняться - в добровольно-принудительном порядке.

Но пока это Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая) и Сергей Булыгин (биатлон).

Тем более странно на этом фоне выглядит заявление этих спортсменов, чьи спортивные достижения мы никак не умоляем, о том, что





"открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение.





Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами".





Напомним, что обращение "незаконных псевдоспортивных структур" да еще и "малочисленных" подписали уже более 1100 не менее именитых спортсменов.





И, как весьма точно недавно заметила наша замечательная баскетболистка Елена Левченко, "после 100 дней протеста и 27 тысяч (уже более 30 тысяч - прим. БП) репрессированных быть просто "за мир" уже не позволено".







Елена Левченко и другие спортсмены на одном из маршей в Минске





В этой связи хочется спросить подписантов письма "за власть", перефразировав знаменитый вопрос: с кем вы, деятели спорта?





С тем, кто убивает, пытает, избивает и издевается над собственным народом, пытаясь удержаться у власти на штыках синеющими пальцами или с тем самым народом, от имени которого вы защищаете на разных соревнованиях честь страны.





Для нормального человека моральный выбор очевиден, так что подумайте хорошо, прежде чем ответить и подписать, чтобы потом не было мучительно больно...