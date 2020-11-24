ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не густо: стало известно, кто из спорсменов подписался за продолжение пыток и насилия в стране

24.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня было опубликовано открытое обращение спортсменов, которые поддерживают власть. Любопытно, что письмо было опубликовано без фамилий подписантов.

Не густо: стало известно, кто из спорсменов подписался за продолжение пыток и насилия в стране
И вот сейчас на сайте Минспорта появилась информация о том, кто подписал это письмо. И там всего... 5 фамилий. Конечно, список в ближайшее вермя, видимо будет пополняться - в добровольно-принудительном порядке.

Но пока это Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая) и Сергей Булыгин (биатлон).

Тем более странно на этом фоне выглядит заявление этих спортсменов, чьи спортивные достижения мы никак не умоляем, о том, что 

"открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение.

Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами".

Напомним, что обращение "незаконных псевдоспортивных структур" да еще и "малочисленных" подписали уже более 1100 не менее именитых спортсменов.

И, как весьма точно недавно заметила наша замечательная баскетболистка Елена Левченко, "после 100 дней протеста и 27 тысяч (уже более 30 тысяч - прим. БП) репрессированных быть просто "за мир" уже не позволено".


Елена Левченко и другие спортсмены на одном из маршей в Минске

В этой связи хочется спросить подписантов письма "за власть", перефразировав знаменитый вопрос: с кем вы, деятели спорта? 

С тем, кто убивает, пытает, избивает и издевается над собственным народом, пытаясь удержаться у власти на штыках синеющими пальцами или с тем самым народом, от имени которого вы защищаете на разных соревнованиях честь страны. 

Для нормального человека моральный выбор очевиден, так что подумайте хорошо, прежде чем ответить и подписать, чтобы потом не было мучительно больно...
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня было опубликовано открытое обращение спортсменов, которые поддерживают власть. Любопытно, что письмо было опубликовано без фамилий подписантов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктору Бабарико и топ-менеджерам по «делу Белгазпромбанка» предъявили обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика