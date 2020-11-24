На первый диалог с Воскресенским пришли 4 человека

Источник материала: АФН

На первое мероприятие сексота Юрия Воскресенского и его организации «Круглый стол » пришли 4 человека.

Это сам Воскресенский, бывший председатель наблюдательного совета Технобанка Владислав Коцаренко (привлекался к уголовной ответственности), председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и бывший участник избирательной кампании Цепкало Николай Сериков, передает Наша Нива.

Воскресенский сразу подчеркнул, что представители МВД находятся на выездной комиссии в Витебске, поэтому никто из них на встрече не присутствует.

Коцаренко сказал, что якобы представляет правозащитников, зачитав совместную позицию правозащитников о прекращении насилия и освобождении политзаключенных с сайта Белорусского Хельсинкского комитета.

Николай Сериков тоже не был образцом красноречия. Воскресенский представил Серикова как одного из представителей штаба Цепкало. Андрей Ланкин, бывший руководитель аппарата Цепкало, на встрече не присутствовал, но Воскресенский настаивал на том, что он тоже принимает активное участие в круглом столе.

Виктор Чайчиц заявил, что «Конечно, адвокаты против насилия. Не только уголовные дела, но и административные меняют судьбу человека. Наказание 15 суток обычно влечет дальнейшее увольнение. Все нужно обсуждать, в том числе и изменения в Конституцию. То, что люди хотят улучшить основной закон страны, - это хорошо и правильно…», - начал свое выступление Чайчиц.

Всё мероприятие длилось около сорока минут. Воскресенский в заключении взял слово и начал вещать о том, что раньше было не так уж и плохо, что магазин Symbal.by работал, улица Октябрьская полностью работала, и к ней стоит вернуться. «Это было неплохо, эмоции уйдут, может через 2-3 месяца и все дойдут до той точки, где нужно поговорить».