Правозащитники признали политзаключенными еще 8 белорусов

Источник материала: АФН

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными еще 8 граждан страны, удерживаемых за решеткой.

Согласно заявлению правозащитников, политзаключенными признаны Сергей Кривчен, Артем Медведский, Евгений Курханов, Дмитрий Жебуртович, обвиняемых по статье 293 УК РБ («Массовые беспорядки»), Николай Дедок, Алексей Самусенко, Ким Самусенко, Павел Дрозд по ст. 342 УК РБ («Групповые действия, грубые нарушения общественного порядка»).

Правозащитники также отмечают, что квалификация действий Кима Самусенко и Павла Дрозда по ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации), согласно действующему законодательству, не может быть основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу даже при наличии в их действиях данного преступления.

Правозащитники требуют освободить всех политзаключенных из-под стражи.