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Британия введет штрафы за использование компонентов Huawei

24.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Великобритании, отстранив китайский концерн Huawei от сооружения инфраструктуры для мобильных сетей 5G на британской территории, намерено ввести крупные штрафы за нарушение этого запрета.

"Новый законопроект - один из самых жестких в мире законов о безопасности в сфере телекоммуникаций, который позволит Великобритании принять меры, необходимые для защиты наших сетей", - заявил министр цифровых технологий Великобритании Оливер Дауден во вторник, 24 ноября, в Лондоне.

Согласно законопроекту, за использование компонентов Huawei для сетей 5G предусмотрен штраф в размере до десяти процентов оборота или 113 тысяч евро в день. Правительство в Лондоне заявило, что более строгие стандарты в сфере безопасности помогут защитить Великобританию от возможных кибератак, передает DW.

Huawei выразил разочарование действиями правительства в Лондоне. "Это решение политически мотивированно и не основано на справедливой оценке рисков", - заявил вице-президент китайского концерна Виктор Чжан. Он выразил мнение, что запрет оттеснит Великобританию на "полосу медленного движения" в сфере цифровизации.

Великобритания первой из европейских стран запретила использование технологий Huawei в сетях 5G, начиная с 2027 года. Недавно аналогичное решение приняла и Швеция. США полагают, что от Huawei исходит угроза для безопасности. Они подозревают, что этот частный китайский концерн использует клиентские данные для шпионажа. Huawei отвергает эти обвинения.

 
 
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Правительство Великобритании, отстранив китайский концерн Huawei от сооружения инфраструктуры для мобильных сетей 5G на британской территории, намерено ввести...
 
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