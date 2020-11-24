|
Британия введет штрафы за использование компонентов Huawei
Источник материала: АФН
Правительство Великобритании, отстранив китайский концерн Huawei от сооружения инфраструктуры для мобильных сетей 5G на британской территории, намерено ввести крупные штрафы за нарушение этого запрета.
"Новый законопроект - один из самых жестких в мире законов о безопасности в сфере телекоммуникаций, который позволит Великобритании принять меры, необходимые для защиты наших сетей", - заявил министр цифровых технологий Великобритании Оливер Дауден во вторник, 24 ноября, в Лондоне.
Согласно законопроекту, за использование компонентов Huawei для сетей 5G предусмотрен штраф в размере до десяти процентов оборота или 113 тысяч евро в день. Правительство в Лондоне заявило, что более строгие стандарты в сфере безопасности помогут защитить Великобританию от возможных кибератак, передает DW.
Huawei выразил разочарование действиями правительства в Лондоне. "Это решение политически мотивированно и не основано на справедливой оценке рисков", - заявил вице-президент китайского концерна Виктор Чжан. Он выразил мнение, что запрет оттеснит Великобританию на "полосу медленного движения" в сфере цифровизации.
Великобритания первой из европейских стран запретила использование технологий Huawei в сетях 5G, начиная с 2027 года. Недавно аналогичное решение приняла и Швеция. США полагают, что от Huawei исходит угроза для безопасности. Они подозревают, что этот частный китайский концерн использует клиентские данные для шпионажа. Huawei отвергает эти обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Великобритании, отстранив китайский концерн Huawei от сооружения инфраструктуры для мобильных сетей 5G на британской территории, намерено ввести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)