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Ермакова: ситуация в «Белгазпромбанке» — не хуже, чем в целом в банковской системе

24.11.2020 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Временная администрация (ВД) «Белгазпромбанка» планирует прекратить свою работу в ноябре, сообщила журналистам глава ВД Надежда Ермакова 24 ноября после доклада Александру Лукашенко.

 

Ермакова: ситуация в «Белгазпромбанке» — не хуже, чем в целом в банковской системе
Надежда Ермакова. Фото: tut.by.

 

«Надеемся, что в скором будущем (в декабре) закончится период работы временной администрации и сформируется правление банка. В этом плане идет работа, собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка», — пояснила Ермакова, фрагмент выступления которой показал телеканал «Беларусь 1».

Комментируя положение дел в «Белгазпромбанке», она отметила, что ситуация там сейчас не хуже, чем в целом в банковской системе.

Напомним, 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

После этого Национальный банк ввел на шесть месяцев, с 15 июня, в банк ВД и ее руководителем назначил Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Собственники «Белгазпромбанка» — российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и с лета этого года отказывались от сотрудничества с ВД.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае этого года в связи с предстоящими президентскими выборами, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. Представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Однако сам он убежден в обратном.

Уголовное преследование бывших менеджеров «Белгазпромбанка» оказало негативное влияние на бизнес банка и привело к оттоку клиентских средств.

Так, в начале года объем средств клиентов в банке составлял 3.105,4 млн рублей. В первом квартале произошел рост средств клиентов на 186,9 млн рублей. В то же время во втором квартале объем средств клиентов сократился на 1.008,9 млн рублей, в третьем квартале — на 310,6 млн рублей до 1.972,8. Таким образом, за январь—сентябрь объем средств клиентов в банке сократился на 36,5%.

Часть оттока средств клиентов своими ресурсами в пассивах коммерческого банка заместил Национальный банк. По состоянию на 1 октября объем средств Нацбанка в пассивах «Белгазпромбанка» составил 400 млн рублей (в начале года у коммерческого банка обязательств перед Нацбанком не было).

 
 
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Временная администрация (ВД) «Белгазпромбанка» планирует прекратить свою работу в ноябре, сообщила журналистам глава ВД Надежда Ермакова 24 ноября после доклада...
 
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