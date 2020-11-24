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Новый смартфон Xiaomi с огромной батареей оценили в 149 долларов

24.11.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Poco компании Xiaomi представил смартфон M3. Его главные отличительные черты — огромный аккумулятор и относительно доступная цена. Об этом пишет FoneArena.


Устройство изготавливается из пластика и оснащается сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Девайс доступен в черном, синем и желтом цветах.

В активе экран на 6,53 дюйма с разрешением2340 на 1080 точек и IPS-матрицей, процессор Qualcomm Snapdragon 662 (11-ни техпроцесс), а также не менее 4 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 64 ГБ постоянного хранилища (UFS 2.1). Существует и версия с 128 ГБ памяти, поддерживаются карты microSD объемом до 512 ГБ. А еще девайс позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти.

Основная камера на задней стороне корпуса включает модули на 48 Мп (f/1.79), 2 Мп (глубина) и 2 Мп (макро). Фронтальный модуль — на 8 Мп (f/2.05). В наличие и 3,5-мм порт для наушников вместе с ИК-передатчиков для управления бытовой техникой. Но самая главная фишка заключается во встроенном аккумуляторе объемом в 6000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной проводной зарядки.

Poco M3 в версии с 4/64 ГБ оценили в 149 долларов, с 4/128 ГБ — в 169 долларов. Продажи стартуют 27 ноября. Впрочем, официальная дата появления устройства в Беларуси пока неизвестна.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Xiaomi:

 
 
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Устройство изготавливается из пластика и оснащается сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Девайс доступен в черном, синем и желтом цветах.
 
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