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В Речице мужчина попал под лесовоз
Источник материала: Tut.by
В Речице пешехода не пропустил лесовоз, мужчина в больнице. Подробности
Инцидент произошел днем 23 ноября. Водитель МАЗа ехал по улице Молодежной и при повороте направо сбил 52-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
Мужчину доставили в травматологическое отделение местной больницы.
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В Речице пешехода не пропустил лесовоз, мужчина в больнице. Подробности сообщили в ГАИ.
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