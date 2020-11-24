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Как в октябре изменилась средняя зарплата белорусов и сколько она составляет в пересчете в доллары

24.11.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в октябре в целом по стране составила 1285 рублей (сумма да платы налогов), сообщает Белстат. Это на 20,5 рубля больше, чем в сентябре. До этого средняя зарплата сокращалась два месяца месяц подряд. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в августе после всех обязательных вычетов составила около 1105 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в октябре (2,5835 рубля) эта сумма составляет около 428 долларов.

В октябре средние заработки выросли во всех регионах, а также в Минске. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в целом по всем отраслям в прошлом месяце выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Но есть сферы, в которых реальные заработки заметно упали. К примеру, у работников пассажирского воздушного транспорта — на 22,8%, у тех, кто занят творческой деятельностью и развлечениями, — на 6%, а у работников парикмахерских и салонов красоты — на 3,3%.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата в октябре в целом по стране составила 1285 рублей (сумма до уплаты налогов), сообщает Белстат.
 
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