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Из-за митингов в Гомеле в ближайшие дни ограничат движение. На каких улицах?
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в городе пройдут митинги, посвященные 77-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. На некоторых улицах будет временно ограничено движение.
25 ноября движение ограничат:
26 ноября с 14.30 движение ограничат по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина.
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В ближайшие дни в городе пройдут митинги, посвященные 77-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. На некоторых улицах будет...
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