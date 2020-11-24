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Из-за митингов в Гомеле в ближайшие дни ограничат движение. На каких улицах?

24.11.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в городе пройдут митинги, посвященные 77-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. На некоторых улицах будет временно ограничено движение.


25 ноября движение ограничат:

  • с 9.15 по улице Троллейбусной
  • с 9.45 на одной полосе улицы Михаила Ломоносова в микрорайоне «Костюковка»
  • с 10.15 по улице 8-й Иногородней

26 ноября с 14.30 движение ограничат по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина.

 
 
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В ближайшие дни в городе пройдут митинги, посвященные 77-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. На некоторых улицах будет...
 
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