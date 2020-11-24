Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Tut.by

Электрический седан Porsche Taycan стал обладателем нового рекорда — это «самый продолжительный непрерывный дрифт на электромобиле». Мировой рекорд, установленный в центре Porsche Experience (PEC) на Хоккенхаймринге, был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.





Центр PEC площадью 170 тысяч м2 на гоночной трассе Хоккенхаймринг был открыт в октябре прошлого года. Заезд проводился в присутствии сотрудников Книги рекордов Гиннесса на увлажненной динамометрической площадке. На почти 200-метровой трассе инструктор Porsche Деннис Ретера проехал 210 кругов — в течение 55 минут опытный дрифтер «намотал» 42,171 км. Средняя скорость при этом составила 46 км/ч. Рекорд был поставлен на заднеприводном варианте Taycan, который пока предлагается только в Китае.





Представительница Книги рекордов Гиннесса Джоанна Брент тщательно задокументировала рекорд с использованием целого ряда технических средств и с привлечением других независимых экспертов. Перед рекордом местный специалист с точностью до миллиметра разметил динамометрическую площадку, для фиксации рекорда использовались также датчики GPS и поворота относительно вертикальной оси, а также установленная на крыше центра управления камера, снимавшая заезд.





Taycan уже обладает рядом рекордов в других дисциплинах — это 24-часовой заезд на расстояние 3425 км на высокоскоростной трассе в Нардо, лучшее время в классе (7:42 минуты) на Северной петле Нюрбургринга и 26 разгонов подряд с места до скорости 200 км/ч на аэродроме в Ларе.