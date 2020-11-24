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Джонни Депп принял награду из-за решетки и напугал фанатов
24.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Джонни Депп шокировал поклонников: 57-летний секс-символ принял престижную награду в самых неожиданных декорациях – за решеткой.
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Недавно Деппа официально признали домашним тираном во время судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд. После этого он вынужден был отказаться сниматься в "Фантастических тварях". А теперь и вовсе оказался по ту сторону решетки.
Недавно Депп получил награду польского кинофестиваля EnergaCamerimage и похвастался трофеем в самой неожиданной обстановке: в сети обсуждают снимок актера, стоящего за решеткой.
Снимок произвел настоящий фурор в сети и напугал поклонников. Но, как оказалось, причин для переживаний нет. В настоящее время Депп отдыхает на свободе – в своем особняке на Багамах, а бутафорскую тюремную камеру он позаимствовал во время съемок в "Пиратах Карибского моря".
Фанаты оценили самоиронию актера и успокоились, ведь на фотографии Депп выглядел по-настоящему счастливым и отдохнувшим.
Напомним, что у Джонни подрастает многообещающая смена: новые
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Взволнованные пользователи социальных сетей активно обсуждают новый снимок главного пирата Голливуда в непривычных условиях.
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