Джонни Депп принял награду из-за решетки и напугал фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Джонни Депп шокировал поклонников: 57-летний секс-символ принял престижную награду в самых неожиданных декорациях – за решеткой.

Недавно Деппа официально признали домашним тираном во время судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд. После этого он вынужден был отказаться сниматься в "Фантастических тварях". А теперь и вовсе оказался по ту сторону решетки.

Недавно Депп получил награду польского кинофестиваля EnergaCamerimage и похвастался трофеем в самой неожиданной обстановке: в сети обсуждают снимок актера, стоящего за решеткой.

Снимок произвел настоящий фурор в сети и напугал поклонников. Но, как оказалось, причин для переживаний нет. В настоящее время Депп отдыхает на свободе – в своем особняке на Багамах, а бутафорскую тюремную камеру он позаимствовал во время съемок в "Пиратах Карибского моря".

Фанаты оценили самоиронию актера и успокоились, ведь на фотографии Депп выглядел по-настоящему счастливым и отдохнувшим.

Напомним, что у Джонни подрастает многообещающая смена: новые снимки подросшего сына актера взорвали сеть.

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