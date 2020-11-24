Успешный запуск: Китай отправил беспилотный аппарат на Луну – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно запустила автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

Запуск был произведен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Согласно прогнозам, путь зонда займет восемь дней, после прилунения аппарат начнет бурильные работы. Для изучения на Землю доставят два килограмма лунного грунта.

Чанъэ-5 - одна из самых сложных миссий в истории авиакосмической промышленности Китая, а также первая в мире миссия по исследованию лунных образцов за более чем 40 лет. Первоначально она была запланирована на 2017 год, но затем ее перенесли сначала на конец 2019, а затем на ноябрь 2020 года. Завершить миссию Пекин намерен в середине декабря.

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