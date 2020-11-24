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Успешный запуск: Китай отправил беспилотный аппарат на Луну – видео
24.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно запустила автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.
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Запуск был произведен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Согласно прогнозам, путь зонда займет восемь дней, после прилунения аппарат начнет бурильные работы. Для изучения на Землю доставят два килограмма лунного грунта.
Чанъэ-5 - одна из самых сложных миссий в истории авиакосмической промышленности Китая, а также первая в мире миссия по исследованию лунных образцов за более чем 40 лет. Первоначально она была запланирована на 2017 год, но затем ее перенесли сначала на конец 2019, а затем на ноябрь 2020 года. Завершить миссию Пекин намерен в середине декабря.
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Китай начал свою первую возвращаемую космическую миссию к Луне. Ракета "Чанчжэн-5" запустила аппарат для сбора образцов лунного грунта для дальнейшего их изучения...
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