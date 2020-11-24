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Льняное постельное белье: как выбрать качественный комплект себе или в подарок
Источник материала: Tut.by
Во все времена тема экодизайна и натуральных материалов в обустройстве жилья была актуальной. Среди текстиля для дома большой популярностью пользуются натуральные хлопок, шерсть, шелк, лен. Сегодня поговорим о том, как выбрать льняное постельное белье, а также затронем преимущества и недостатки материала.
Содержание:
Что важно знать о льняном волокне
Лен — универсальное волокно, которое успешно используется в производстве одежды, аксессуаров, мебельной обивки, игрушек и интерьерного текстиля. Материал хорошо известен среди любителей декора под старину (где нет места синтетике) и сторонников экологически чистой продукции.
Несмотря на бешеную популярность, найти полностью льняное постельное белье очень трудно. Производители добавляют другие волокна, чтобы улучшить физические свойства материала и удешевить его, а именно:
Разбираясь, как выбрать льняное постельное белье, помните: чем меньше примесей других волокон, тем дороже обойдется комплект. Перед покупкой изучите на упаковке полный состав.
Достоинства льняного постельного белья
Главное достоинство — экологичность. Лен обладает хорошей теплопроводностью, отличается способностью обеспечивать воздухообмен. В холодное время года такое постельное белье согревает, а летом под ним не жарко.
Давно доказано, что натуральные волокна льна являются природным антисептиком. Поэтому льняные комплекты — частый выбор родителей, которые заботятся о комфортном сне детей.
Как и большинство других видов растительного сырья, лен (а точнее полученная нить) отбеливается либо окрашивается в любой цвет. Это дает возможность изготавливать постельные комплекты разных цветов и фасонов.
Еще одно достоинство — долговечность. Даже после большого цикла стирок текстиль не теряет вид и не рвется.
Недостатки льняного постельного белья
В процессе эксплуатации и после стирки материал легко сминается и теряет опрятный внешний вид. Для разглаживания приходится приложить немало усилий.
Деликатный лен еще и требователен в уходе: стирка должна быть при температуре не выше 60 °C, сушка — только в расправленном виде, допустимы моющие без агрессивного состава. Также серьезным недостатком считается осыпаемость краев, особенно если срезы ткани не тщательно обработаны.
Безусловно, к основным недостаткам припишем высокую стоимость: часто она препятствует покупке льняных комплектов и проигрывает по стоимости хлопковым.
Советы по выбору
Выбирая льняной постельный комплект, обращайте внимание на следующие параметры.
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