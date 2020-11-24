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Льняное постельное белье: как выбрать качественный комплект себе или в подарок

24.11.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Во все времена тема экодизайна и натуральных материалов в обустройстве жилья была актуальной. Среди текстиля для дома большой популярностью пользуются натуральные хлопок, шерсть, шелк, лен. Сегодня поговорим о том, как выбрать льняное постельное белье, а также затронем преимущества и недостатки материала.

Содержание:

♦ Что важно знать о льняном волокне
♦ Достоинства льняного постельного белья
♦ Недостатки льняного постельного белья
♦ Советы по выбору

Что важно знать о льняном волокне

Лен — универсальное волокно, которое успешно используется в производстве одежды, аксессуаров, мебельной обивки, игрушек и интерьерного текстиля. Материал хорошо известен среди любителей декора под старину (где нет места синтетике) и сторонников экологически чистой продукции.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Несмотря на бешеную популярность, найти полностью льняное постельное белье очень трудно. Производители добавляют другие волокна, чтобы улучшить физические свойства материала и удешевить его, а именно:

  • Хлопок. Частый «союзник» льна, который используется в производстве постельного белья, одежды. Делает материал мягким на ощупь, хорошо пропускает воздух.
  • Вискоза. Искусственный материал, повышающий эластичность изделия. Вместо вискозы иногда используют эластан.
  • Полиэстер. Еще один материал, снижающий стоимость постельного белья. Делает ткань износостойкой, однако является причиной электризации.

Разбираясь, как выбрать льняное постельное белье, помните: чем меньше примесей других волокон, тем дороже обойдется комплект. Перед покупкой изучите на упаковке полный состав.

Достоинства льняного постельного белья

Главное достоинство — экологичность. Лен обладает хорошей теплопроводностью, отличается способностью обеспечивать воздухообмен. В холодное время года такое постельное белье согревает, а летом под ним не жарко.

Давно доказано, что натуральные волокна льна являются природным антисептиком. Поэтому льняные комплекты — частый выбор родителей, которые заботятся о комфортном сне детей.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как и большинство других видов растительного сырья, лен (а точнее полученная нить) отбеливается либо окрашивается в любой цвет. Это дает возможность изготавливать постельные комплекты разных цветов и фасонов.

Еще одно достоинство — долговечность. Даже после большого цикла стирок текстиль не теряет вид и не рвется.

Недостатки льняного постельного белья

В процессе эксплуатации и после стирки материал легко сминается и теряет опрятный внешний вид. Для разглаживания приходится приложить немало усилий.

Деликатный лен еще и требователен в уходе: стирка должна быть при температуре не выше 60 °C, сушка — только в расправленном виде, допустимы моющие без агрессивного состава. Также серьезным недостатком считается осыпаемость краев, особенно если срезы ткани не тщательно обработаны.

Безусловно, к основным недостаткам припишем высокую стоимость: часто она препятствует покупке льняных комплектов и проигрывает по стоимости хлопковым.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Советы по выбору

Выбирая льняной постельный комплект, обращайте внимание на следующие параметры.

  • Состав. Примеси синтетических или других натуральных волокон — это не плохо и не хорошо. Изучайте состав ради того, чтобы понимать: как ткань будет себя вести при эксплуатации и за что отдаются деньги. Ведь будет обидно приобрести белье с 30% льна в составе по цене полностью натурального.
  • Размер и цвет. Льняное постельное белье (особенно с добавлением хлопка) даст усадку при первой стирке примерно до 5%. Не все производители шьют комплекты с запасом, так что лучше взять комплект побольше или уточнить вопрос у консультанта.
  • Производитель. Покупка у неизвестного производителя — это всегда риски. Старайтесь ориентироваться на отзывы покупателей или обращайтесь в фирменные магазины. Известный бренд с многолетней репутацией на рынке представит качественный товар, а сотрудники объяснят, как выбрать льняное постельное белье и остаться в восторге.

Купить постельное белье в Минске поможет каталог TAM.BY. Мы собрали для вас магазины города и отзывы — выбирайте удобный адрес и совершайте покупки.

 
Теги: Минск
 
 
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