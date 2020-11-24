Льняное постельное белье: как выбрать качественный комплект себе или в подарок

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Во все времена тема экодизайна и натуральных материалов в обустройстве жилья была актуальной. Среди текстиля для дома большой популярностью пользуются натуральные хлопок, шерсть, шелк, лен. Сегодня поговорим о том, как выбрать льняное постельное белье, а также затронем преимущества и недостатки материала.

Содержание:

Что важно знать о льняном волокне

Лен — универсальное волокно, которое успешно используется в производстве одежды, аксессуаров, мебельной обивки, игрушек и интерьерного текстиля. Материал хорошо известен среди любителей декора под старину (где нет места синтетике) и сторонников экологически чистой продукции.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Несмотря на бешеную популярность, найти полностью льняное постельное белье очень трудно. Производители добавляют другие волокна, чтобы улучшить физические свойства материала и удешевить его, а именно:

Хлопок. Частый «союзник» льна, который используется в производстве постельного белья, одежды. Делает материал мягким на ощупь, хорошо пропускает воздух.

Вискоза. Искусственный материал, повышающий эластичность изделия. Вместо вискозы иногда используют эластан.

Полиэстер. Еще один материал, снижающий стоимость постельного белья. Делает ткань износостойкой, однако является причиной электризации.

Разбираясь, как выбрать льняное постельное белье, помните: чем меньше примесей других волокон, тем дороже обойдется комплект. Перед покупкой изучите на упаковке полный состав.

Достоинства льняного постельного белья

Главное достоинство — экологичность. Лен обладает хорошей теплопроводностью, отличается способностью обеспечивать воздухообмен. В холодное время года такое постельное белье согревает, а летом под ним не жарко.

Давно доказано, что натуральные волокна льна являются природным антисептиком. Поэтому льняные комплекты — частый выбор родителей, которые заботятся о комфортном сне детей.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как и большинство других видов растительного сырья, лен (а точнее полученная нить) отбеливается либо окрашивается в любой цвет. Это дает возможность изготавливать постельные комплекты разных цветов и фасонов.

Еще одно достоинство — долговечность. Даже после большого цикла стирок текстиль не теряет вид и не рвется.

Недостатки льняного постельного белья

В процессе эксплуатации и после стирки материал легко сминается и теряет опрятный внешний вид. Для разглаживания приходится приложить немало усилий.

Деликатный лен еще и требователен в уходе: стирка должна быть при температуре не выше 60 °C, сушка — только в расправленном виде, допустимы моющие без агрессивного состава. Также серьезным недостатком считается осыпаемость краев, особенно если срезы ткани не тщательно обработаны.

Безусловно, к основным недостаткам припишем высокую стоимость: часто она препятствует покупке льняных комплектов и проигрывает по стоимости хлопковым.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Советы по выбору

Выбирая льняной постельный комплект, обращайте внимание на следующие параметры.

Состав. Примеси синтетических или других натуральных волокон — это не плохо и не хорошо. Изучайте состав ради того, чтобы понимать: как ткань будет себя вести при эксплуатации и за что отдаются деньги. Ведь будет обидно приобрести белье с 30% льна в составе по цене полностью натурального.

Размер и цвет. Льняное постельное белье (особенно с добавлением хлопка) даст усадку при первой стирке примерно до 5%. Не все производители шьют комплекты с запасом, так что лучше взять комплект побольше или уточнить вопрос у консультанта.

Производитель. Покупка у неизвестного производителя — это всегда риски. Старайтесь ориентироваться на отзывы покупателей или обращайтесь в фирменные магазины. Известный бренд с многолетней репутацией на рынке представит качественный товар, а сотрудники объяснят, как выбрать льняное постельное белье и остаться в восторге.

Купить постельное белье в Минске поможет каталог TAM.BY . Мы собрали для вас магазины города и отзывы — выбирайте удобный адрес и совершайте покупки.