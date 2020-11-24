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КГБ закончил расследование по делу «Белгазпромбанка», Бабарико вину не признал

24.11.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Следственное управление Комитета государственной безопасности закончило расследование дела «Белгазпромбанка». Топ-мененджерам банка предъявлены обвинения.

Виктору Бабарико «предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса Беларуси по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, соответственно». 

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси, — сообщает КГБ.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Беларуси (дача взятки в крупном размере). Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

КГБ сообщает, что все фигуранты дела свою вину в инкриминируемых им преступлениях признали, исключение – Виктор Бабарико. 

 
 
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Следственное управление Комитета государственной безопасности закончило расследование дела «Белгазпромбанка». Топ-мененджерам банка предъявлены обвинения.
 
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