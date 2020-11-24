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Белстат: средняя зарплата в Минске перевалила за 1800 рублей. А у вас?
Источник материала: Onliner
Сегодня появилась свежая статистика по зарплате за октябрь. Два предыдущих месяца средние зарплаты в стране снижались, но в октябре немного подросли. Если в сентябре средняя начисленная зарплата до вычета налогов составляла 1264 рубля, то в октябре уже 1285 рублей. Рост за месяц составил 21 рубль.
Пока по всей стране эти два месяца зарплата падала, в Минске хоть немного, но росла. В октябре средняя зарплата в столице выросла на 25,3 рубля, до 1806,1 рубля. Если посчитать «чистыми» без 13% подоходного налога и 1% пенсионного взноса, то выходит, что на руки минчане получили в среднем по 1553 рубля (если округлять до целых).
Опрос для работающих в Минске. А вы зарабатываете 1553 рубля «чистыми»?
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После Минска самые большие зарплаты в октябре платили в Минской области — 1299,4 рубля «грязными», затем идет Гомельская область с зарплатой в 1130 рублей, а за ней Гродненская с зарплатой в 1114, 6 рубля.
Опрос для жителей областей. А у вас выходит средняя по Белстату в вашей области?
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Сегодня появилась свежая статистика по зарплате за октябрь. Два предыдущих месяца средние зарплаты в стране снижались, но в октябре немного подросли. Если в...
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