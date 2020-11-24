Электрические мусоровозы Volvo приступили к работе в... Мюнхене, вотчине конкурентов из MAN

Источник материала: Onliner В вотчине, можно сказать, «родовом гнезде» концерна MAN, баварском городе Мюнхен, начали работать мусоровозы... конкурирующей шведской марки Volvo.

Это у нас поддержка отечественного производителя возведена в культ. В Европе по-другому — только свободная конкуренция. Потому в Гетеборге (вотчине Volvo) вполне себе покупают немецкие автобусы Mercedes, а в баварском Мюнхене к работе приступили электрические мусоровозы на базе шведского грузовика Volvo FE Electric.

Запас электроэнергии хранится в четырех литий-ионных батареях . Есть два способа зарядки — «медленная» на переменном токе до 22 кВт либо «быстрая» постоянного тока до 150 кВт. В этом случае аккумуляторы заряжаются всего за час.





Емкость батарей может быть скорректирована и по мере необходимости увеличена. На максимуме дальность пробега будет составлять 300 км. Но именно этим машинам вполне хватает 120 км запаса хода.





Пару слов о надстройке. На самом деле это не совсем классический мусоровоз. Это перевозчик пресс-компактора с механизмом перегрузки надстройки системы «Мультилифт». Пресс-компактор — это, если так можно выразиться, высокотехнологичный мусорный контейнер с собственным механизмом прессования. Когда он заполняется, за ним приезжает грузовик, забирает заполненный, а оставляет освобожденный.





Пока в Мюнхене работают два таких электрогрузовика, но в дальнейшем компания-оператор AWM рассматривает возможность увеличения парка Volvo FE Eltctric.