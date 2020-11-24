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Электрические мусоровозы Volvo приступили к работе в... Мюнхене, вотчине конкурентов из MAN

24.11.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В вотчине, можно сказать, «родовом гнезде» концерна MAN, баварском городе Мюнхен, начали работать мусоровозы... конкурирующей шведской марки Volvo.

Это у нас поддержка отечественного производителя возведена в культ. В Европе по-другому — только свободная конкуренция. Потому в Гетеборге (вотчине Volvo) вполне себе покупают немецкие автобусы Mercedes, а в баварском Мюнхене к работе приступили электрические мусоровозы на базе шведского грузовика Volvo FE Electric.

Запас электроэнергии хранится в четырех литий-ионных батареях . Есть два способа зарядки — «медленная» на переменном токе до 22 кВт либо «быстрая» постоянного тока до 150 кВт. В этом случае аккумуляторы заряжаются всего за час.

Электрические мусоровозы Volvo приступили к работе в... Мюнхене, вотчине конкурентов из MAN

Емкость батарей может быть скорректирована и по мере необходимости увеличена. На максимуме дальность пробега будет составлять 300 км. Но именно этим машинам вполне хватает 120 км запаса хода.

Электрические мусоровозы Volvo приступили к работе в... Мюнхене, вотчине конкурентов из MAN

Пару слов о надстройке. На самом деле это не совсем классический мусоровоз. Это перевозчик пресс-компактора с механизмом перегрузки надстройки системы «Мультилифт». Пресс-компактор — это, если так можно выразиться, высокотехнологичный мусорный контейнер с собственным механизмом прессования. Когда он заполняется, за ним приезжает грузовик, забирает заполненный, а оставляет освобожденный.

Электрические мусоровозы Volvo приступили к работе в... Мюнхене, вотчине конкурентов из MAN

Пока в Мюнхене работают два таких электрогрузовика, но в дальнейшем компания-оператор AWM рассматривает возможность увеличения парка Volvo FE Eltctric.

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В вотчине, можно сказать, «родовом гнезде» концерна MAN, баварском городе Мюнхен, начали работать мусоровозы... конкурирующей шведской марки Volvo. Читать далее…
 
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