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Поклонники НКВД? Ночью вандалы осквернили памятный камень в Куропатах

24.11.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Урочище Куропаты — место массовых расстрелов в конце 1930-х — начале 40-х годов — особая точка на карте Минска. Для обычных людей это сакральное место, которое вызывает эмоциональный трепет и чувство сопереживания. Увы, не у всех.

Поклонники НКВД? Ночью вандалы осквернили памятный камень в Куропатах
Фото — Facebook Ганна Севярынец

Сегодня ночью памятный камень, расположенный возле конструкции с колоколом, осквернили неизвестные. На лицевой стороне валуна, где нанесено изображение Христа, кто-то написал баллончиком: «Вернем практику НКВД». Пожелание более чем странное. Надпись обнаружили утром. Когда известие о вандализме начало распространяться, на место выехали сотрудники местного лесхоза и попытались смыть надпись.

Поклонники НКВД? Ночью вандалы осквернили памятный камень в Куропатах

Удалить краску полностью у них не получилось, и теперь на камне будто образовалось кровавое пятно. Очень символично.

Поклонники НКВД? Ночью вандалы осквернили памятный камень в Куропатах

Интересно, как будет проводиться расследование этого инцидента: причинение вреда историко-культурной ценности (которой урочище официально является с 1993 года) карается по закону. Должно караться. Плюс в урочище установлены видеокамеры, а это значит, что при желании найти вандалов довольно просто. По ленте новостей все мы видим, насколько регулярно белорусов привлекают к уголовной ответственности «за циничные надписи» (например, «Не забудем, не простим» на месте убийства Александра Тарайковского). Теперь ждем информации от силовых ведомств о возбуждении дела по факту вандализма в Куропатах.

Поклонники НКВД? Ночью вандалы осквернили памятный камень в Куропатах

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Урочище Куропаты — место массовых расстрелов в конце 1930-х — начале 40-х годов — особая точка на карте Минска. Для обычных людей это сакральное место, которое...
 
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