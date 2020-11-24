Перекупы заполучили 3500 консолей PlayStation 5 в Британии

Источник материала: Onliner

Дефицит приставок нового поколения может быть связан и с деятельность высокотехнологичных перекупщиков. По крайней мере в Великобритании им удалось заполучить 3500 консолей PlayStation 5. Как пишет издание Business Insider , сделали это перекупщики из группы CrepChiefNotify.

Для этого был использован специальный софт, который позволяет обходить время ожидания и оформлять товар намного быстрее, чем это мог бы сделать человек.

CrepChiefNotify — это группа со своим сайтом, менеджерами и подпиской в 30 фунтов в месяц. За эту плату она предоставляет подписчикам доступ к дефицитным товарам, которые сама же и скупает. Например, в пандемию интерес потребителей сместился к джакузи на открытом воздухе.

Большой спрос породил дефицит. А дефицит — тех, кто готов на этом заработать. Теперь в Великобритании PlayStation 5 можно купить на интернет-аукционах, где цена на приставку стартует от 990 фунтов.