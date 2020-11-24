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Прокопьев о Шакуте и Баскове: Поздравляю с повышением!

24.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале.



В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по муайтай Дмитрию Шакуте. Этих двух связывают с избиением вечером 11 ноября 31-летнего жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко, которого привезли в коме из Центрального РУВД в минскую больницу скорой помощи, где он умер 12 ноября.

Ролик длится чуть более пяти минут. Прокопьев рассказывает, как Шакута и Басков выслуживаются перед Лукашенко. Первый, например, еще в середине июля записал короткое видео, в котором вызвал на бой Прокопьева, вызвавшего, в свою очередь, на бой Лукашенко. 

Второй же действует иными способами. «Дима Басков другой, — считает ресторатор. — Он позер, нарцисс, ухаживает за стрижечкой, загорает в солярии». По мнению Прокопьева, Басков пробился в ближайшее окружение Лукашенко через тренерство его младшего сына Коли.

Ресторатор убежден, что шаткое положение Лукашенко привело к новому статусу: они теперь не "решалы". Прокопьев пророчит обоим Дмитриям суд. 

Посмотреть ролик — в нем, кроме прочего, звучат и новые подробности убийства Романа Бондаренко — можно на ютуб-канале Вадима Прокопьева.
 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале.
 
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