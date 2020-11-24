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Вот незадача: Казахстан пока не знает, как поставлять нефть в Беларусь

24.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев пока не знает, удалось ли Минску и Москве согласовать вопрос транспортировки казахстанской нефти через РФ в Беларусь.

"Касательно транспортировки нефти через РФ - это обязательства белорусской стороны. Если в рамках соглашения Беларусь изъявит желание забрать (нефть и нефтепродукты - ИФ) иным транспортом, мы не будем возражать", - ответил Ногаев на вопрос, будет ли казахстанская нефть транспортироваться в Беларусь через РФ.

Он уточнил, что в настоящее время между Минском и Нур-Султаном достигнута договоренность об основных принципах поставок нефти и нефтепродуктов.

"Данное соглашение проходит внутригосударственное согласование в министерствах, и по окончании мы намереваемся его подписать", - добавил он.

Министр уточнил, что документ описывает основные принципы.

"Реальное количество нефти и нефтепродуктов, которое будет поставляться в Беларусь в рамках данного соглашения, будет утверждаться индикативными планами с учетом возможностей и интересов Казахстана", - добавил он.

Глава Минэнерго также отметил, что поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь не предполагают взимание пошлины.

Проект соглашения, предусматривающего поставки казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь, планируется подписать на срок до 31 декабря 2024 года.

Предполагается, что казахстанская нефть будет поставляться в Беларусь на основании заявок недропользователей Казахстана в рамках договоренностей хозяйствующих субъектов сторон и в соответствии с графиками транспортировки нефти.

План поставок нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов Казахстана в Беларусь будет формироваться ежеквартально.

В проекте также оговорен запрет на реэкспорт казахстанских нефтепродуктов.

Перевозка товаров будет осуществляться посредством трубопроводного и железнодорожного транспорта "по маршрутам в соответствии с действующим планом формирования грузовых поездов через соответствующие железнодорожные пограничные переходы, расположенные на казахстанско-российских, российско-белорусских участках государственных границ".

Ранее замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

Неясным на данный момент остается вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Беларусь, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев пока не знает, удалось ли Минску и Москве согласовать вопрос транспортировки казахстанской нефти через РФ в Беларусь.
 
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