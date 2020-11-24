Отец Николая Дедка подал заявление в СК по факту избиений и пыток над сыном

Источник материала: АФН

Белорусские власти предъявили анархисту и журналисту Николаю Дедку обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сам Дедок не признает себя виновным.

Отец Николая подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына. Александр Дедок требует привлечения к ответственности всех, кто «осуществлял незаконное задержание Николая, избивая его и применяя к нему пытки, как в квартире, так и в здании ГУБОПиКа, заставляя его говорить на камеру признательные показания под флагом».

После задержания Николая Дедка 12 ноября МВД сообщало, что он «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия». Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором Николай Дедок выглядит сильно избитым. Его адвокат уже заявила ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Дедка.

По словам отца Николая, вечером 12 ноября к нему в квартиру ворвались семь сотрудников ГУБОПиКа, после чего последовали избиения, угрозы и пытки над ним.

«Несмотря на то, что он был один в квартире, не оказывал им никакого сопротивления, был безоружен и совершенно неагрессивен, его стали избивать, требуя каких-то признаний и пароли к компьютеру и телеграму. К нему применялись пытки с целью подавления его воли, в том числе угрозы более жёсткого физического насилия. К нему были применены пытки в виде газа, распыленного в лицо, при этом его руки были скованны сзади», - рассказал отец арестованного активиста.

Александр Дедок говорит, что близкие и адвокат Николая намерены использовать все возможные способы отстаивания и защиты его прав.