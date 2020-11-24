ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец Николая Дедка подал заявление в СК по факту избиений и пыток над сыном

24.11.2020 17:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти предъявили анархисту и журналисту Николаю Дедку обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сам Дедок не признает себя виновным.

Отец Николая подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына. Александр Дедок требует привлечения к ответственности всех, кто «осуществлял незаконное задержание Николая, избивая его и применяя к нему пытки, как в квартире, так и в здании ГУБОПиКа, заставляя его говорить на камеру признательные показания под флагом».

После задержания Николая Дедка 12 ноября МВД сообщало, что он «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия». Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором Николай Дедок выглядит сильно избитым. Его адвокат уже заявила ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Дедка.

По словам отца Николая, вечером 12 ноября к нему в квартиру ворвались семь сотрудников ГУБОПиКа, после чего последовали избиения, угрозы и пытки над ним.

«Несмотря на то, что он был один в квартире, не оказывал им никакого сопротивления, был безоружен и совершенно неагрессивен, его стали избивать, требуя каких-то признаний и пароли к компьютеру и телеграму. К нему применялись пытки с целью подавления его воли, в том числе угрозы более жёсткого физического насилия. К нему были применены пытки в виде газа, распыленного в лицо, при этом его руки были скованны сзади», - рассказал отец арестованного активиста.

Александр Дедок говорит, что близкие и адвокат Николая намерены использовать все возможные способы отстаивания и защиты его прав.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти предъявили анархисту и журналисту Николаю Дедку обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав: На выплату "ковидных" надбавок ушло более 844 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика