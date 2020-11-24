МВФ рекомендовал России не продлевать антикризисные послабления для банков

Источник материала: АФН

Банк России должен побуждать банки признавать потери от пандемии, говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда (МВФ).

С 9 по 23 ноября сотрудники организации проводили консультации с российскими властями и оценивали, как экономика и финансовая система страны переживают кризис, вызванный распространением COVID-19.

По оценкам МВФ, российские банки обладают достаточным капиталом и ликвидностью, чтобы покрыть возможные убытки, но к качеству их кредитного портфеля стоит относиться с осторожностью, передает РБК.

До кризиса доля проблемных кредитов в целом по системе составляла более 9%. МВФ не приводит данных, как изменился показатель после второго—третьего кварталов 2020 года, но указывает, что банки успели реструктурировать ссуды примерно на 6,5 трлн руб. в номинальном выражении. По таким кредитам организации еще не создали достаточно резервов, поскольку ЦБ разрешил им временно не переводить реструктурированные активы в более низкую категорию качества.

«Мы рекомендуем не продлевать срок действия мер по регуляторному послаблению в отношении классификации кредитов, так как такие меры затушевывают истинное качество активов банков. Если при формировании каким-либо банком необходимых резервов его показатели капитала снизятся до уровня ниже нормативного минимума, то в текущей ситуации платежеспособным банкам можно предоставить дополнительное время для восстановления капитала, при наличии у банка надежного плана такого восстановления», — говорится в заявлении миссии МВФ.