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Номинальная средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1285 рублей

24.11.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2020 г. составила 1285 рублей.

В сентябре средняя заработная плата работников составляла 1264,5 рубля, в августе - 1276,4 рубля, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В октябре топовые зафиксированы у работников таких сфер как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5488,6 рубля, деятельность воздушного транспорта - 2543,6 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2549,6 рубля.

Меньше всех платят работникам парикмахерских и салонов красоты - 623,8 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 703,5 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 708,4 рубля.

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2020 г. составила 1285 рублей.
 
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