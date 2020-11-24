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В Минске обсудили меры поддержки экономики стран СНГ

24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить рост в пандемию – о принятии срочных мер экономической поддержки стран Содружества говорили сегодня в Минске, передает «МИР 24».

Участники заседания Совета постоянных представителей стран Содружества отметили, что самое быстрое решение – избавиться от внутренних барьеров. В частности, упростить торговлю товарами и услугами, о чем и прописано в Стратегии экономического развития СНГ. Первый ее этап нужно реализовать до 2025 года. Не исключено, что создадут общую базу данных товаров и услуг.

«Помогать друг другу, давать эту информацию, где можно закупать, сколько, по каким ценам и так далее. Был приведен пример Казахстана, который сегодня создает свою национальную товаропроводящую систему. И было высказано предложение, чтобы вывести такую систему до масштабов СНГ, это непростой вопрос, но важный», – рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Также сегодня подвели итоги прошедшего заседания Совета глав правительств стран СНГ и затронули тему выборов. Миссия от Содружества, несмотря на трудности из-за пандемии, справилась со своей задачей. Наблюдатели следили за шестью избирательными кампаниями, одна из которых прошла в два тура.



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Теги: Минск
 
 
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Участники заседания Совета постоянных представителей стран Содружества отметили, что самое быстрое решение – избавиться от внутренних барьеров.
 
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