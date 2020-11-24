Художник Микола Купава болен и находится в тяжелом состоянии

Известный белорусский художник Микола Купава тяжело болен. Об этом сообщила «Наша Нiва» со ссылкой на фейсбук Алеся Вячорки.



Микола Купава. Фото: БелаПАН.

«Даведаўся, што наш Мікола Купава ў цяжкім стане. Кавід (хутчэй за ўсё) у ягоным узросце — вельмі небяспечны. Дай Божа яму моцы вытрымаць і адужаць!!! Сябры, дапамагайма спадару Мікалаю малітвамі!» — напісаў ён.

Микола Купава — знаменитый белорусский график, автор портретов многих деятелей белорусской культуры и писателей, картин на историческую тематику. В 1991 году участвовал в разработке эталона государственного герба Республики Беларусь «Погоня».