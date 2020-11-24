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hoster.by запустил сайт для тех, кто устал от 2020-го

24.11.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

2020 год бьет все рекорды по доведению мира до нервного срыва. Если на вопрос «Что бы ты попросил(-а) у Деда Мороза?» вам все чаще хочется ответить «Пощады!», то в hoster.by знают, как быстрее перевернуть эту страницу. На сайте 2021.бел предлагается нажать красную кнопку, чтобы покончить с «этим вот всем».

hoster.by запустил сайт для тех, кто устал от 2020-го

2021.бел позволяет нажатием одной кнопки оказаться в новом году. Несмотря на то, что новый год виртуальный, так в hoster.by хотят поддержать всех, кто окончательно устал от 2020-го.

«Честно говоря, 8 лет назад мы шутки ради запустили страничку к концу света. А сейчас реанимировали ее для поддержки своих сотрудников. За четверть века компания переживала многое. Но в 2020 году дрогнули даже самые суровые админы. Тем не менее мы уверены, что ничего не страшно, если пережить это вместе. Заходите на 2021.бел, переживите с нами 2020-й и смело идите дальше и только вперед», — прокомментировал генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев.

Счетчик на сайте фиксирует количество пользователей, готовых окончательно попрощаться с 2020-м годом.

 

hoster.by — провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса: от размещения сайтов до проектирования сложной IT-инфраструктуры. Компания также является техническим администратором национальной доменной зоны.

 
 
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2020 год бьет все рекорды по доведению мира до нервного срыва. Если на вопрос «Что бы ты попросил(-а) у Деда Мороза?» вам все чаще хочется ответить «Пощады!», то в hoster.by...
 
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