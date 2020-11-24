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ЕБРР предоставит «БНБ-Банку» кредит в размере 7 млн евро для поддержки частного бизнеса Беларуси

24.11.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ОАО «Белорусский народный банк» необеспеченный кредит в белорусских рублях на 7 млн евро в эквиваленте, говорится в материалах ЕБРР.

ЕБРР предоставит «БНБ-Банку» кредит в размере 7 млн евро для поддержки частного бизнеса Беларуси
Фото: mintrans.news.

Как сообщает БелаПАН, средства выделяются для перекредитования местных частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

«Этот проект соответствует страновой стратегии Беларуси, в которой приоритетное внимание уделяется доступу к финансированию для частного сектора, а также продвижению кредитования в национальной валюте в стране», — поясняет ЕБРР.

Отмечается, что проект окажет существенную и своевременную поддержку давнему частному банку-партнеру ЕБРР в Беларуси. «Это будет способствовать адаптации к операционным проблемам, вызванным пандемией COVID-19, и продолжению устойчивого кредитования ММСП в местной валюте», — отмечает ЕБРР.

Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование проектов в государственном секторе Беларуси на фоне внутриполитической ситуации. Вместе с тем ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты белорусского частного сектора.

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (ОАО «БНБ-Банк») основано в 1992 году. Основной акционер — АО «Банк Грузии» (99,98%), ведущий банк в Грузии, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже и входят в состав индекса FTSE 250.

«БНБ-Банк» предоставляет широкий спектр услуг для юридических и физических лиц. Содействие развитию среднего и малого предпринимательства частного сектора и в целом создание долгосрочного экономического блага страны — основная стратегическая задача банка.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проекта, реализованные в различных секторах белорусской экономики. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах экономики.

В первой половине этого года объем финансирования, который ЕБРР выделил Беларуси, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем в два раза.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ОАО «Белорусский народный банк» необеспеченный кредит в белорусских рублях на 7 млн евро в...
 
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