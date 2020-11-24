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Белстат: какую зарплату получили белорусы в октябре?

24.11.2020 17:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

В Минске средняя в октябре составила 1806,1 рубля, в Минской области - 1299,4 рубля, Гомельской - 1130,8 рубля , Гродненской - 1114,6 рубля, Брестской - 1100,6 рубля, Витебской - 1069,5 рубля, Могилевской - 1046,8 рубля.

В октябре самые высокие зарплаты были в таких сферах, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания ( 5488,6 рубля), воздушный транспорт ( 2543,6 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования ( 2549,6 рубля).

Меньше всего средняя зарплата у работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры ( 708,4 рубля), сферы творческой деятельности и развлечений ( 703,5 рубля), в парикмахерских и салонах красоты ( 623,8 рубля).

Что в итоге?

В октябре средняя зарплата несколько выросла по отношению к предыдущему месяцу - в сентябре была на уровне 1264,5 рублей - рост в октябре на 20,5 рубля до 1285 рублей.

В долларовом выражении прирост средней зарплаты был немногим более 13 долларов. В октябре в долларах заплата белорусов в среднем составила 497,4 доллара (в сентябре 2020 года она была 484 доллара.


Инфографика Myfin.by

В ноябре в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что у социальных работников (в этой сфере одна из самых низких зарплат) с 1 января 2021 года увеличится заработная плата . В октябре у работников, занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг, средняя зарплата составила 712,4 рубля .

Также сообщалось, что с 1 января 2021 года базовая ставка для оплаты труда бюджетников увеличится до 195 рублей. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в октябре 2020 года составила 1285 рублей. Об этом сообщает Национальный статистический...
 
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