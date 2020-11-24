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Белстат: какую зарплату получили белорусы в октябре?
Источник материала: Myfin
В Минске средняя в октябре составила 1806,1 рубля, в Минской области - 1299,4 рубля, Гомельской - 1130,8 рубля , Гродненской - 1114,6 рубля, Брестской - 1100,6 рубля, Витебской - 1069,5 рубля, Могилевской - 1046,8 рубля.
В октябре самые высокие зарплаты были в таких сферах, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания ( 5488,6 рубля), воздушный транспорт ( 2543,6 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования ( 2549,6 рубля).
Меньше всего средняя зарплата у работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры ( 708,4 рубля), сферы творческой деятельности и развлечений ( 703,5 рубля), в парикмахерских и салонах красоты ( 623,8 рубля).
Что в итоге?
В октябре средняя зарплата несколько выросла по отношению к предыдущему месяцу - в сентябре была на уровне 1264,5 рублей - рост в октябре на 20,5 рубля до 1285 рублей.
В долларовом выражении
прирост средней зарплаты был немногим
более 13 долларов. В октябре в долларах
заплата белорусов в среднем составила
497,4 доллара (в сентябре 2020 года она
В ноябре в Министерстве
труда и социальной защиты
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Источник: Myfin.by
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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в октябре 2020 года составила 1285 рублей. Об этом сообщает Национальный статистический...
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