Источник материала: Sputnik Беларусь

В четверг, 26 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет видеомост Минск – Москва – Ереван – Бишкек – Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik на тему: "Экономика стран ЕАБР в 2021 году – прогноз для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана" в рамках презентации Макроэкономический прогноза на следующий год.

Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году и когда завершится кризис, спровоцированный пандемией COVID‑19? Как будет восстанавливаться деловая активность и взаимная торговля? Что происходит с доходами населения и безработицей?

На эти и другие вопросы ответят ведущие экономисты и аналитики Евразийского банка.

Спикеры в Минске:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий ХАРИТОНЧИК;

В Москве:

главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений ВИНОКУРОВ;

руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей КУЗНЕЦОВ;

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Константин ФЕДОРОВ.

В Бишкеке:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 26 ноября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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