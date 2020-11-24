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Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году
24.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В четверг, 26 ноября, в 11:00 в
Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году и когда завершится кризис, спровоцированный пандемией COVID‑19? Как будет восстанавливаться деловая активность и взаимная торговля? Что происходит с доходами населения и безработицей?
На эти и другие вопросы ответят ведущие экономисты и аналитики Евразийского банка.
Спикеры в Минске:
В Москве:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 26 ноября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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