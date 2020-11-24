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Минздрав: На выплату "ковидных" надбавок ушло более 844 миллионов рублей

24.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. За время пандемии на выплату "ковидных" надбавок было выделено 844,8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, из консолидированного бюджета направлено 422,4 млн рублей, местных бюджетов - 405,7 млн рублей, республиканского бюджета - 16,7 млн рублей.

© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным Минздрава, в октябре выплаты получили более 71 тысячи работников здравоохранения. Сообщается, что среди них были врачи, медсестры, санитарки, медицинские дезинфекторы, водители, лифтеры и другие сотрудники.

Средний размер фактически выплаченной надбавки составил: врачам - 700 - 1800 рублей, остальному медперсоналу - 400 - 1000 рублей, иным работникам  - 300 - 500 рублей.

Напомним, установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями, предусмотрено Указом президента Беларуси №131 от 16 апреля 2020 года. Выплаты получают врачи-специалисты, медицинские работники со средним медицинским образованием, иной персонал здравоохранения. Перечень должностей определен постановлением Минздрава от 8 июня 2009 года №61. В него включены все – от представителей администрации клиник до младшего медперсонала, а также медицинские дезинфекторы, медрегистраторы, биологи, химики и водители. Размер доплат составляет от 300 до 4000 рублей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В октябре денежное поощрение получили свыше 71 тысячи работников медицины – и это не только врачи и медсестры.
 
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