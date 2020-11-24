Не стать жертвой дороги: сколько травм получают в ДТП и как себя обезопасить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Больше трех тысяч травм получили белорусы на дорогах в 2019 году, рассказали в Национальном пресс-центре.

"За 2019 год, по данным ведомственной статотчетности, в Беларуси зарегистрировано 702 835 случаев травм. Транспортные травмы составили 0,56% – 3920 случаев – от всех случаев травмы", – привел статистику ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Линов.

Он пояснил, что травма в результате ДТП отличается тяжестью, сложна в лечении, требует участия многих специалистов.

В 2019 году больше всего человек погибло в ДТП в Минской и в Витебской областях, рассказал Линов. Смерть в результате ДТП в 2019 году стала четвертой в списке наиболее частых причин гибели белорусов.

Как будут бороться с гололедом зимой?

Показатель смертности белорусов в ДТП в последние три года снижается. Однако в грядущий зимний период особенно внимательно следует относиться к соблюдению ПДД.

Ответственные организации уже заготовили необходимые для зимнего периода реагенты. Дороги в Минске этой зимой будут посыпать песчано-соляной смесью и чистой солью.

Минимальный срок, который нужен специалистам, чтобы ликвидировать зимнюю скользкость, – три часа, мгновенно убрать ее не выйдет. Эту информацию следует учитывать при планировании поездок, рекомендовали в минском ГАИ.

"Несмотря на то, что коммунальные организации готовятся к наступлению зимы, первоочередно подготовку должен пройти каждый участник дорожного движения", – напомнил подполковник милиции Вадим Филончик.

С 2015 года в Беларуси на законодательном уровне закреплена сезонная смена шин – "переобуться" нужно до 1 декабря и ездить на зимней резине до 1 марта.

"Зима неизбежна, нужно поменять стиль вождения и подготовить автомобиль", – напомнили в ГАИ.

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