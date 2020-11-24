«Смерть Романа Бондаренко стала точкой кипения». Работник «Беларуськалия» - об отказе выходить из шахты

Источник материала: Tut.by

Машинист горных выемочных машин Александр Клезович стал четвертым шахтером «Беларуськалия», который в знак протеста против происходящего в стране отказался подниматься из шахты на поверхность. О своем решении Александр объявил после окончания смены в 1.30 ночи, а спустя три часа за ним спустились руководство и спасатели. «Просветов нет никаких. Что мне как гражданину можно сделать в такой ситуации? Я хочу жить и работать в этой стране, не хочу отсюда уезжать», — объясняет свой поступок Александр Клезович.



Фото: стачком «Беларуськалия»

— Очередное убийство молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это все показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки, — говорится в заявлении Александра Клезовича, которое распространил телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».

В разговоре с FINANCE.TUT.BY Александр поясняет, что «смерть Романа Бондаренко стала точкой кипения».

— Меня это спровоцировало пойти на такой поступок. Но вообще тут каждый день каких-то поводов хватает, чтобы провоцировать людей. Ситуация не улучшается, только ухудшается, — говорит Александр. — Я хочу максимально донести это до людей, чтобы люди обратили внимание на происходящее. Если об этом услышат за рубежом, то хотелось бы привлечь внимание к нашей стране.

По словам собеседника, все эти эмоции вскипели в нем еще в августе, а потом они «немножко притупились».

— Перестали происходить какие-то массовые задержания, я думал, все налаживается, — объясняет Александр. — Но потом становилось все хуже, и хуже, и хуже. Просветов нет никаких. Что мне как гражданину можно сделать в такой ситуации? Я посчитал, что могу поступить так. Мне небезразлично мое будущее, будущее моей страны, мне важно, где буду жить я и мои дети. Я хочу жить и работать в этой стране, не хочу отсюда уезжать.

Александр остался в шахте в 1.30 ночи после окончания своей смены. Приковывать себя наручниками или цепью к оборудованию, как делали некоторые его предшественники, не стал — «не посчитал целесообразным».

— Где-то через три часа ко мне спустилось руководство, горноспасательный отряд — человек 15. С таким количеством человек меня оттуда по-любому подняли бы, — улыбается Александр. — После этого мне измерили давление, проверили на алкоголь, отвезли на скорой помощи в приемный покой и там тоже осмотрели. Когда увидели, что я адекватный и здоровый, у них не было никаких причин меня задерживать. Я ничего противозаконного не совершил.

По мнению Александра, после этого поступка с «Беларуськалия» его уволят. Рабочий пропуск уже заблокирован. На вопрос о том, что он планирует делать дальше, Александр отвечает: «Переживать за страну».

— Но что-то по возможности буду делать. Я не гультай, люблю работать, опыт есть, непьющий. Буду думать, как быть дальше. Честно говоря, я в это ввязался, не имея вообще никаких [финансовых] подушек, за душой ни гроша. Но все равно с оптимизмом смотрю вперед, не пропаду.

Также Александр отмечает, что от его друзей и родственников не было никакого негатива по поводу такого решения.

— От них я слышал только поддержку, сочувствие и понимание, да и от любого адекватного жителя нашей страны вижу только такие эмоции.

За последние два с половиной месяца это уже четвертый случай, когда шахтеры «Беларуськалия» в знак протеста отказываются подниматься из шахты. 10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету. 21 сентября после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований еще один работник — Олег Куделка. 15 октября шахтер Александр Курбан также отказался подниматься на поверхность до выполнения требований и приковал себя цепью в шахте.