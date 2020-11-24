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Netflix назвал свой самый просматриваемый мини-сериал

24.11.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix, сообщает NME. В семи сериях создатели рассказывают историю о девочке, которая росла в католическом приюте, а пожилой уборщик учил играть ее в шахматы. Выясняется, у девушки большие способности к этой игре. Ее гениальность делает из Бет звезду шахмат. Проект снят по одноименному роману Уолтера Тевиса.

Мини-сериал «Ход королевы», премьера которого состоялась 23 октября, посмотрели 62 миллиона раз. Это лучший результат относительно мини-сериалов за всю историю сервиса. Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлэндер написал:

— Нас сразу очень заинтересовала эта история, когда три года назад один из создателей шоу Скотт Фрэнк подошел к нам с идеей экранизировать роман Уолтера Тевиса. Но никто из нас тогда не предполагал, что «Ход королевы» станет нашим самым успешным мини-сериалом.

Напомним, что с прошлого года сервис засчитывает за просмотр хотя бы две минуты загрузки эпизода. Самым же популярным сериалом Netflix среди всех проектов стал «Ведьмак».

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«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix, сообщает NME. В семи сериях создатели рассказывают историю о девочке, которая росла в католическом...
 
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