|
Netflix назвал свой самый просматриваемый мини-сериал
Источник материала: Tut.by
«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix,
Мини-сериал «Ход королевы», премьера которого состоялась 23 октября, посмотрели 62 миллиона раз. Это лучший результат относительно мини-сериалов за всю историю сервиса. Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлэндер
— Нас сразу очень заинтересовала эта история, когда три года назад один из создателей шоу Скотт Фрэнк подошел к нам с идеей экранизировать роман Уолтера Тевиса. Но никто из нас тогда не предполагал, что «Ход королевы» станет нашим самым успешным мини-сериалом.
Напомним, что с прошлого года сервис засчитывает за просмотр хотя бы две минуты загрузки эпизода. Самым же популярным сериалом Netflix среди всех проектов
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix, сообщает NME. В семи сериях создатели рассказывают историю о девочке, которая росла в католическом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)