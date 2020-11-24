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В Минске заработал новый картинг-центр. Рассказываем, как сэкономить на покупке билета

24.11.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске заработал новый картинг-центр «F1-Картинг Веснянка» по адресу: ул. Тимирязева, 127 (ТЦ «Радиомаркет»). Если любите экстрим и при этом хотите сэкономить, AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20% при покупке билетов на картинг онлайн.


Фото предоставлено организаторами

В Минске стало еще больше мест, где можно прокатиться на картах. На днях в столице заработал «F1-Картинг Веснянка» — это новая крытая 400-метровая асфальтированная трасса для картинга, состоящая из разгонных участков и техничных поворотов. Покататься с ветерком тут могут как взрослые, так и дети выше 140 см, как новички, так и профессионалы. Заезды проходят на современных французских картах Sodi SR5 с двигателем Honda.

Чтобы сделать посещение картинг-клуба максимально безопасным, каждому клиенту сотрудники центра бесплатно выдают одноразовые подшлемники и перчатки, а перед заездами шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.


Фото предоставлено организаторами

Если ехать в Веснянку вам далеко, у сети «F1-Картинг», напомним, есть еще один центр, расположенный по адресу: пр-т Дзержинского, 91. «F1-Картинг Малиновка» — 400-метровая асфальтированная трасса на свежем воздухе с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Тут гостям предлагают прокатиться на современных французских картах Sodi SR5 и RT8.

Билеты на 10-минутный заезд в обоих картинг-клубах стоят от 16 рублей. Для тех, кто покупает билеты в центры в Веснянке и Малиновке онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка 20%. Получается, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12,80 рубля.

«F1-Картинг Веснянка»

Когда: будни — 12.00–23.00; выходные — 10.00–23.00
Где: ул. Тимирязева, 127, 3 этаж (ТЦ «Радиомаркет»)
Сколько: от 16 рублей за 10-минутный заезд (при покупке билетов на AFISHA.TUT.BY — от 12,80 рубля)

«F1-Картинг Малиновка»

Когда: будни — 12.00–22.00; выходные — 10.00–22.00
Где: пр-т Дзержинского, 91
Сколько: от 16 рублей за 10-минутный заезд (при покупке билетов на AFISHA.TUT.BY — от 12,80 рубля)

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Теги: Минск
 
 
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В Минске заработал новый картинг-центр «F1-картинг. Веснянка» по адресу: ул. Тимирязева, 127 (ТЦ «Радиомаркет»). Тем, кто любит экстрим, но при этом хочет сэкономить,...
 
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