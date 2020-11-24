Пенсионерка лишилась более 7 тысяч евро из-за мошенника, который представился сотрудником банка

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске пенсионерка приняла мошенника за сотрудника банка и лишилась более 7 тысяч евро, сообщает Следственный комитет. Пенсионерка назвала ему номер банковской карты и код, который пришел ей на мобильник.



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По данным следствия, 18 ноября 63-летней женщине с незнакомого номера с иностранным кодом позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Во время разговора он сообщил, что с ее банковского счета пытались похитить деньги, но банк предотвратил хищение и перевел ее деньги на страховой счет.

Звонивший убедил пенсионерку предоставить реквизиты ее банковской карты, а также назвать код, который пришел ей на мобильный телефон. Злоумышленнику также удалось выманить у женщины реквизиты ее второй валютной карты, на которой хранились деньги от продажи квартиры. В результате с двух карточек потерпевшей было похищено более 7,2 тысячи евро.

Возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения с помощью компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации.