|
Как покорить «большие» продажи: вот какую стратегию используют Microsoft и Amazon
24.11.2020 18:03 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Многие компании до сих пор работают с ключевыми клиентами «по старинке» — просто уделяя им чуть больше внимания, закрепляя за ними опытных сотрудников. При этом технологические компании-гиганты уже давно выделили эту работу в отдельное направление, которое работает по своим правилам. Мы попросили рассказать о тонкостях маркетинга ключевых клиентов бизнес-консультанта Андрея Карпенко.
Как работают B2B-продажи сегодня
Ситуация с продажами в большинстве B2B-компаний сегодня строится таким образом:
Это описание обычного цикла B2B-продаж, который я наблюдал в большинстве компаний, с которыми работал. Исходя из практики, выделю основные болевые точки, свойственные B2B-бизнесам с длинным циклом сделки (от месяца и более):
В компаниях обычно не замечают этих моментов. Руководители считают, что «нужно просто делать больше звонков» или «пригласить нужного тренера», и тогда все заработает. Но это ошибочное мнение.Если вы решите часть задачи — не изменится вся система. Обучать продажам важно, но первоначально нужно прописать весь алгоритм, наполнить его материалами и выбрать каналы правильного донесения этих материалов клиентам.
После этого уже система наполняется коммуникационными смыслами (техники-модели коммуникации с клиентами), которые строятся на хорошем понимании запросов «закупочного комитета».
Здесь важно понимать: сотрудники не всегда горят желанием менять свое отношение к работе. Для этого придется признать, что «раньше работали неэффективно», а это порой неприятно. Поэтому работа в данном направлении требует еще и определенной управленческой дисциплины.
Что такое ABM?
Маркетинг ключевых клиентов (Account-based marketing) — это стратегический подход в продажах и маркетинге, посредством которого организация рассматривает перспективного или существующего покупателя как отдельный рынок и соответствующим образом строит свою коммуникацию.
Эта модель работы фокусирует действия на ключевых клиентах и их развитии через современные инструменты продаж/маркетинга (контент, таргетинг, правильные модели коммуникаций, глубокое понимание бизнеса клиента и собственной экспертности в этом). В такой модели маркетинг и продажи работают сообща для создания персонализированного опыта — для своих потенциальных и действующих ключевых клиентов.
Сравните:
Классический маркетинг в B2B:
Маркетинг ключевых клиентов (ABM):
При первом, классическом, варианте задача маркетинга — наполнить воронку лидами, а дальше отдел продаж берет их в работу и доводит до сделки. Во втором варианте — маркетинг и продажи совместно ведут ключевых клиентов и стараются держать конверсию, близкую к 100%.
ABM в работе с ключевыми клиентами применяет большинство международных компаний, включая Microsoft и Amazon.К примеру, Microsoft через такой подход продавала идею цифровой трансформации бизнеса для своих потенциальных клиентов. Это происходило в период 2010–2017 годов, когда многие продукты компании стали переходить в облачную инфраструктуру. Важно было донести до ключевых партнеров, что Microsoft — это современная компания, а не крупный разработчик ПО, работающий в старой парадигме, где установки происходят на компьютер с диска или флешки.
По итогу внедрения ABM-стратегии в Microsoft количество выигранных сделок на 30% превысило показатели команд, которые работали по классической модели (без ABM-подхода). После этого ABM начали применять в 50% случаев работы с клиентами, преимущественно — с крупными компаниями из списка Fortune 500.
Почему важно понять своего клиента для совершения «больших» B2B-продаж?
Каждый клиент обладает своим набором характеристик. И большой чек при продаже, и длительный период подготовки могут как принести в компанию сразу большой бюджет, так и свести к нулю работу нескольких месяцев. Важно понимать, что клиент сегодня стал другим: до того как вы с ним осуществили первый контакт — он уже прочитал о вас в интернете. Это минимум, что он сделал в отношении вашей компании и персонально человека, с которым он сейчас коммуницирует. И решение о сотрудничестве уже принимается исходя из полученной информации.
Этот момент нужно учитывать до начала внедрения ABM в своей компании.
Как внедрить АВМ в своей компании
Первое, что нужно понять перед запуском ABM — готовы ли вы существенно перестроить текущую модель продаж? Если готовы — действовать предстоит по следующей схеме:
1. Подготовка: сбор команды и ответственных.
Здесь важно добиться вовлечения всех участников и понимания того, что им придется быстро и много учиться, а скорее всего — и менять свои устоявшиеся подходы.
2. Разработка «матрицы ключевых клиентов»
На этом этапе каждая компания выбирает собственный набор характеристик клиентов, под свою отрасль. Это может быть:
Составляется «матрица ключевых клиентов», где в одной части описаны клиенты компании, а в другой — отображаются их критерии и продукты. На основании такой матрицы можно составить предварительный прогноз оборота по всем клиентам.
3. Выбор фокусных клиентов и закрепление за ними ответственных сотрудников.
4. Описание «закупочного комитета».
Особенность «больших» B2B-продаж в том, что решение о закупке вашего продукта/услуги принимает не один человек, а целая группа сотрудников.
Для описания закупочного комитета укажите, с одной стороны, все должности, которые могут участвовать в выборе вашего продукта или принимать в отношении него решения. С другой стороны укажите набор характеристик для каждой должности, такие как:
5. Подготовка контента — составление набора и подготовка материалов для ведущих должностей: коммерческие предложения, формы e-mail, статьи на вашем портале и публикации во внешних источниках.
Контент является одним из драйверов построения качественного маркетинга ключевых клиентов.6. Подготовка коммуникационной модели — описание скриптов и других сценариев взаимодействия (первый контакт, назначение и проведение встречи, проведение демо, переговоры и т.д.). Сюда может входить и подготовка списка вопросов для квалификации клиентов.
7. Проработка и тренировка моделей поведения с сотрудниками, которые будут общаться с клиентами.
8. Составление системы показателей. Выбираете метрики, по которым будет отслеживаться эффективность действий на каждом этапе.
Какие шаги в общении с клиентами используются при ABM?
После того как стратегия ABM готова — начинаются действия по контактам с клиентами. Здесь часто применяют модель продаж, описанную в книге «
Согласно этой модели действия по отношению к клиентам выглядят так:
Результаты внедрения ABM
Из личной практики работы могу озвучить результаты по двум компаниям.
Пример 1. B2B-компания, которая разрабатывала инженерные решения для строительной сферы.
На старте сотрудники ОП совершали 5–7 встреч в неделю и делали около 20–25 звонков всем клиентам подряд.
Что сделали. Для каждого сотрудника выбрали по 5–7 ключевых клиентов, на которых сфокусировали внимание. Описали их ключевые ожидания/боли и подготовили офферы, разработали и отточили на практике модель переговоров. Количество звонков снизилось до 15 в неделю, но звонки теперь шли целевым клиентам, а основной фокус работы был перенесен на развитие ключевых клиентов у каждого менеджера.
Результат. Рост выручки по фокусной категории клиентов на 16% за 2 месяца.
Пример 2. Компания из сферы продаж программного обеспечения.
Что сделали. Составили матрицу клиентов, сделали описание закупочного комитета, сфокусировали работников ОП на OKR клиентов, провели точечный анализ метрик работы, подготовили подходящую модель переговоров/коммуникации на старте.
Результат. При прозвоне базы холодными звонками (цель — соединение с ЛПР) рост конверсии в ключевых клиентах вырос с 6 эффективных звонков на сотню — до 25–50. При этом количество встреч с ЛПР после разговора увеличилось с 1 встречи на 100 до 12–25 на 100 (в зависимости от сотрудника).
ВЫВОД
Для внедрения ABM требуется время, терпение и желание. А также — готовность серьезно менять действующую модель продаж. Но фокусируясь на задачах своих ключевых клиентов, понимая показатели эффективности их бизнеса и выбирая персонализированный способ коммуникации, вы строите устойчивую модель роста для своей компании. И результат вас не только порадует, но и удивит.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие компании до сих пор работают с ключевыми клиентами «по старинке» - просто уделяя им чуть больше внимания, закрепляя за ними опытных сотрудников. При этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)