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Врачи БСМП провели акцию солидарности с арестованным коллегой
24.11.2020 18:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Врачи БСМП стали к стенке, протестуя против произвола режима. Акция носила название "0 промилле".
24 ноября в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Минска прошла акция солидарности врачей с задержанным коллегой Артемом Сорокиным, который передал информацию о содержании уровня этанола в крови Романа Бондаренко на момент поступления в больницу.
Медики выстроились в коридоре, подняли руки и держали листки с надписью "0%o".
Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.
Напомним, что Генпрокуратура подозревает Артема Сорокина в разглашении медицинской тайны - якобы он распространил информацию о том, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружно этанола. Та считают, что эти сведения недостоверны.
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Врачи БСМП стали к стенке, протестуя против произвола режима. Акция носила название "0 промилле".
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