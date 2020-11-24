Врачи БСМП провели акцию солидарности с арестованным коллегой

Источник материала: Ежедневник

Врачи БСМП стали к стенке, протестуя против произвола режима. Акция носила название "‎0 промилле".

24 ноября в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Минска прошла акция солидарности врачей с задержанным коллегой Артемом Сорокиным, который передал информацию о содержании уровня этанола в крови Романа Бондаренко на момент поступления в больницу.

Медики выстроились в коридоре, подняли руки и держали листки с надписью "0%o".

Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.

Напомним, что Генпрокуратура подозревает Артема Сорокина в разглашении медицинской тайны - якобы он распространил информацию о том, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружно этанола. Та считают, что эти сведения недостоверны.