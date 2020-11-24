В Минске наградили лучших омоновцев. Отдельного внимания заслуживает фотоотчет

Источник материала: Ежедневник

На базе ОМОН ГУВД Мингорисполкома состоялось торжественное мероприятие. Оно было приурочено ко дню образования отряда милиции особого назначения.

На мероприятии, как сообщает сайт ГУВД Минска, поздравили «лучших из лучших». Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб отметил их профессионализм и стойкость. Он подчеркнул, что «не смотря на оказываемое давление извне, сотрудники милиции остаются верны Родине и присяге».

После торжественного слова более 50 сотрудников подразделения получили награды.

К слову, на том же сайте также представлен фотоотчет о проведенном мероприятии. Правда, на фотографиях не видны лица тех, кто получает награды. ОМОНовцы сфотографированы от плеч.







