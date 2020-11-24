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Представлен бюджетник Poco M3 с батареей на 6000 мАч
Источник материала: Onliner
Сегодня состоялся официальный анонс смартфона Poco M3, который привлекает к себе внимание нестандартным ярким дизайном. Бюджетный смартфон, который берет свои корни из недр Xiaomi, оборудован большим прямоугольным островом камеры. Остальная часть задней панели Poco M3 выполнена из текстурированного пластика и не должна собирать отпечатки.
Смартфон оборудован батареей на 6000 мАч, умеет делиться зарядом с другими девайсами. Производитель утверждает, что батареи хватит на полтора дня интенсивного использования и на три дня умеренного.
Poco M3 получил дисплей с диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+. На лицевой панели находится камера на 8 Мп, с обратной стороны модуль — на 48 Мп основная камера, 2 Мп — макро и еще 2 Мп — датчик глубины.
Смартфон работает на чипсете Snapdragon 662, оборудован 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.
На боковой панели новинки находится сканер отпечатков пальцев, есть стереодинамики. Цена установлена в размере $149 и $169 в зависимости от объема памяти.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
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Сегодня состоялся официальный анонс смартфона Poco M3, который привлекает к себе внимание нестандартным ярким дизайном. Бюджетный смартфон, который берет свои корни...
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