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Представлен бюджетник Poco M3 с батареей на 6000 мАч

24.11.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся официальный анонс смартфона Poco M3, который привлекает к себе внимание нестандартным ярким дизайном. Бюджетный смартфон, который берет свои корни из недр Xiaomi, оборудован большим прямоугольным островом камеры. Остальная часть задней панели Poco M3 выполнена из текстурированного пластика и не должна собирать отпечатки.

Смартфон оборудован батареей на 6000 мАч, умеет делиться зарядом с другими девайсами. Производитель утверждает, что батареи хватит на полтора дня интенсивного использования и на три дня умеренного.

Poco M3 получил дисплей с диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+. На лицевой панели находится камера на 8 Мп, с обратной стороны модуль — на 48 Мп основная камера, 2 Мп — макро и еще 2 Мп — датчик глубины.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 662, оборудован 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

На боковой панели новинки находится сканер отпечатков пальцев, есть стереодинамики. Цена установлена в размере $149 и $169 в зависимости от объема памяти.

Смартфон POCO X3 NFC 6GB/64GB международная версия (серый)
10 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
799 р.
20 предложений
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Сегодня состоялся официальный анонс смартфона Poco M3, который привлекает к себе внимание нестандартным ярким дизайном. Бюджетный смартфон, который берет свои корни...
 
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