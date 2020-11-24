Представлено новое поколение Nissan Note

Источник материала: Onliner

Уже и не верится, что когда-то в Беларуси продавалась такая модель, как Nissan Note. Сегодня кроссоверы и бюджетные седаны окончательно вытеснили с нашего рынка микро- и компактвэны. А вот в Японии Note все еще продается, и 23 декабря там начнут реализацию нового поколения данной модели. В сети уже появилась первая информация об автомобиле.





Предыдущий Note выпускается с 2012 года и тоже хорошо известен на нашем рынке. Новинка продолжает эволюцию стилистики предшественника, но примеряет на себе свежую V-образную «мордашку» и полностью светодиодную оптику. Дизайнеры визуально выделили колесные арки и сделали общий силуэт кузова схожим со вторым поколением Nissan Leaf. Линия крыши теперь словно устремляется к задней стойке, равно как и нижний контур остекления. На пятой двери появился более выраженный спойлер.





К 13 ранее доступным оттенкам кузова добавился Opera Mauve. Полностью пересмотрели линейку рисунков колесных дисков. В салоне изменений тоже хватает. Характер интерьера стал более спортивным, цифровая приборная панель соседствует с интегрированным экраном мультимедийной системы. Воздуховоды получили новую форму. В «подвале» центрального тоннеля расположилась беспроводная зарядка, а джойстик коробки передач стал совсем крохотным.





В списке опций появились система кругового обзора, пакет ProPilot, продвинутая навигация Navi-link и мн. др. Самые интересные изменения под капотом касаются версии Nissan Note e-Power. Она получила электродвигатель, который вращает передние колеса. При этом крохотный ДВС-мотор используется исключительно как генератор: он заряжает тяговую батарею. В следующем месяце японцы обещают показать полностью электрическую версию Note с двумя (!) моторами и полным приводом. Цены на новинку в Токио начинаются от 19,5 тысячи долларов.



