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Представлено новое поколение Nissan Note

24.11.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже и не верится, что когда-то в Беларуси продавалась такая модель, как Nissan Note. Сегодня кроссоверы и бюджетные седаны окончательно вытеснили с нашего рынка микро- и компактвэны. А вот в Японии Note все еще продается, и 23 декабря там начнут реализацию нового поколения данной модели. В сети уже появилась первая информация об автомобиле. 

Представлено новое поколение Nissan Note

Предыдущий Note выпускается с 2012 года и тоже хорошо известен на нашем рынке. Новинка продолжает эволюцию стилистики предшественника, но примеряет на себе свежую V-образную «мордашку» и полностью светодиодную оптику. Дизайнеры визуально выделили колесные арки и сделали общий силуэт кузова схожим со вторым поколением Nissan Leaf. Линия крыши теперь словно устремляется к задней стойке, равно как и нижний контур остекления. На пятой двери появился более выраженный спойлер.

Представлено новое поколение Nissan Note

К 13 ранее доступным оттенкам кузова добавился Opera Mauve. Полностью пересмотрели линейку рисунков колесных дисков. В салоне изменений тоже хватает. Характер интерьера стал более спортивным, цифровая приборная панель соседствует с интегрированным экраном мультимедийной системы. Воздуховоды получили новую форму. В «подвале» центрального тоннеля расположилась беспроводная зарядка, а джойстик коробки передач стал совсем крохотным.

Представлено новое поколение Nissan Note

В списке опций появились система кругового обзора, пакет ProPilot, продвинутая навигация Navi-link и мн. др. Самые интересные изменения под капотом касаются версии Nissan Note e-Power. Она получила электродвигатель, который вращает передние колеса. При этом крохотный ДВС-мотор используется исключительно как генератор: он заряжает тяговую батарею. В следующем месяце японцы обещают показать полностью электрическую версию Note с двумя (!) моторами и полным приводом. Цены на новинку в Токио начинаются от 19,5 тысячи долларов.

Представлено новое поколение Nissan Note
Nissan Note II (E12), 2016 г.в., 93 527 км
белый, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
27 810 р.
10 900$ / 9183€
Nissan Note I (E11) Рестайлинг, 2009 г.в., 116 346 км
оранжевый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
15 816 р.
6199$ / 5223€
Nissan Note I (E11), 2008 г.в., 130 000 км
черный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
14 033 р.
5500$ / 4634€
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Уже и не верится, что когда-то в Беларуси продавалась такая модель, как Nissan Note. Сегодня кроссоверы и бюджетные седаны окончательно вытеснили с нашего рынка микро- и...
 
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