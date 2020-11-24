Это тоже запрещенная символика или показалось? Зачем в Минске закрашивать бело-красно-белую трубу

Источник материала: Onliner

«Вы не поверите, но они действительно закрашивают трубу с БЧБ в серый цвет», — написал блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале. Некоторые горожане предположили, что расцветку меняют из-за того, что кто-то усмотрел в ней незарегистрированную символику. Это было бы тревожным звоночком, поскольку красные и белые полосы на таких сооружениях — общепринятый стандарт. Однако специалисты, которые проводят работы, разубедили: дело совсем не в цвете.

Эта труба находится на территории УП «Минсккоммунтеплосеть» на улице Маяковского. Главный инженер участка, Геннадий Лукашевич, рассказал, что сейчас ведутся подготовительные работы к утеплению трубы, а потому поверхность нужно было покрыть грунтовкой.

— Я уже почитал эти сообщения, мы посмеялись, что люди так интерпретируют. Но это с символикой никак не связано: красно-белая расцветка — стандартная для дымовых труб, мы всегда в такой цвет раскрашиваем, так что политической подоплеки нет.

Сейчас реализуется проект по установке оборудования: эта труба подлежит утеплению, мы наносим грунтовку. Верх останется бело-красным, а ниже уже наварены специальные шипы, на которые будет наноситься изоляция и оцинковка, — объяснил Геннадий Лукашевич.