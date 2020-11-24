ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Сегодня всё работает против Лукашенко

24.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Марш против фашизма в минувшее воскресенье проходил в Минске в измененном формате: люди не ехали в центр, а собирались в колонны в своих районах и даже во дворах.



Такая тактика использовалась, чтобы избежать массовых задержаний и затруднить работу силовиков. О том, сработала ли эта тактика и что будет происходить с белорусским протестом дальше, в эфире Настоящего Времени спросили политического аналитика Валерия Карбалевича.

— Формат протестов, видим, изменен. Ваша версия – почему?

— Формат протеста изменен вынужденно, потому что практически три предыдущих воскресенья протестующим не удалось собраться в одном месте, потому что этому препятствовали власти. 

Здесь и перекрытие транспортных артерий, и то, что милиция, ОМОН практически разделяли протестующих и не давали собраться в одном месте. Поэтому вынужденная реакция на эту ситуацию – это попытка протестовать локально, по регионам, по микрорайонам, во дворах.

— Удалась эта попытка?

— В принципе, да. В этом новом формате я вижу плюсы. Людям не надо далеко ходить, не надо пытаться добраться на общественном транспорте, который перекрывается, или ехать на собственной машине. И это дает возможность участвовать в акции, скажем так, немолодым людям, для которых километровые шествия – это достаточно сложно. 

И это создает препятствия для действий силовых структур, которым надо разделяться, которым надо быстро реагировать на то, где появляются люди. Причем силовые структуры появляются там в небольшом количестве, и это создает такой психологический эффект, что их меньшинство, и они были в ряде мест в определенной растерянности.


— Какие-то бонусы дает это силовикам?

— Это дает возможность сказать, что акция небольшая, как это делает БТ (Белорусское телевидение – НВ). То есть у протестующих нет ощущения, что нас много, что мы – большинство, потому что эти локальные акции не дают возможности объединиться в одном месте. Трудно посчитать общее количество протестующих. Это определенные минусы.

— Есть ощущение, что протесты затихают. То ли холода, то ли устали люди. У вас нет такого ощущения?

— Я бы сказал более осторожно: протесты не нарастают. Не растет их масштаб. Что касается того, больше людей, меньше – очень сложно определить, потому что они сейчас не собираются в одном месте и трудно посчитать. Протест не исчез, протест продолжается. Несмотря на жестокие репрессии, властям не удалось его подавить, и даже сегодняшняя акция пенсионеров показывает, что он продолжается.

— Что может изменить ситуацию? Пока это выглядит так: выходят люди, их задерживают, люди продолжают выходить, их задерживают – и это, кажется, уже бесконечно.

— Очень сложно сказать, что может стать триггером. Было предположение, что таким триггером нового взрыва может стать убийство Романа Бондаренко. Но, похоже, это не стало таким триггером. 

Могут стать другие факторы: экономический кризис, ухудшение ситуации, падение обменного курса рубля, банковский кризис, какие-то еще абсурдные действия со стороны властей, очередные сливы информации, аудиопереговоров каких-то людей, приближенных к Лукашенко. Абсолютно любой фактор может стать триггером.

— Как вам кажется, Лукашенко досидит этот срок?

— Думаю, что этот срок досидеть ему вряд ли удастся.

— Почему? Какое может быть развитие ситуации, которое заставит его уйти?

— Одновременное давление сразу нескольких факторов. Самый главный фактор – это протест улицы, второй фактор – это давление со стороны России, которая не заинтересована в том, чтобы человек, скажем так, не пользующийся поддержкой общества, продолжал оставаться во главе Беларуси и создавал дестабилизирующую ситуацию в стране. 

Это могут быть и новые санкции со стороны Запада – экономические, секторальные, которые в определенной мере могут ударить и по России. Экономическая ситуация, ухудшение ее – это тоже может стать фактором, который может взорвать ситуацию даже на государственных предприятиях. 

Все эти факторы работают против Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марш против фашизма в минувшее воскресенье проходил в Минске в измененном формате: люди не ехали в центр, а собирались в колонны в своих районах и даже во дворах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белстат: какую зарплату получили белорусы в октябре?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика