23 ноября Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина.





Правитель в очередной раз заговорил про попытки «не просто раскачать, а опрокинуть страну»:





- Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба, - попенял Лукашенко.





Егор Лебедок по просьбе Thinktanks.by прокомментировал разговоры о патриотизме и роли армии в политическом кризисе. Военный экспертпо просьбепрокомментировал разговоры о патриотизме и роли армии в политическом кризисе.





- О каком патриотизме и каких настоящих мужиках говорит Лукашенко?





- Патриотизм в Беларуси – двухуровневое явление. Базовое патриотическое воспитание основывается на советско-российском историческом базисе (советское и российское военное прошлое) – вот основа патриотического воспитания военнослужащих Республики Беларусь.





Вторая часть так называемого патриотического воспитания – это верность Лукашенко. Эти две составляющие, по сути, и есть вся идеология патриотического воспитания военнослужащих в Беларуси. Уклона в сторону народа Беларуси, на аутентичную историю страны нет – ни в вузах, ни тем более в войсках, в военных частях.





В данном случае Лукашенко, естественно, говорит не об общем базисе (кому он сейчас интересен?), сколько о верности себе. Понятно, что военнослужащие тоже люди, у которых есть семьи, которые находятся в постоянном контакте с гражданским персоналом, и пусть худо-бедно, но понимание реальной ситуации медленно, но уже входит и в ряды военнослужащих.





Во всяком случае, уже нет того представления, что на улицу вышли радикалы, которые хотят развалить страну, как это происходило в августе. По крайней мере офицеры уже понимают все происходящее более реалистично.





Более того, сильно сказалось на военнослужащих казарменное положение: некоторые части находились на нем с августа по октябрь. Причем целесообразность его была далеко не очевидна: охранять стелу и Дворец независимости, являясь передовой бригадой Вооруженных сил, - нехорошо для любого военнослужащего.





Сказалось поднятие по тревоге 103-й бригады, переброска военнослужащих на Запад, усиление пограничного контингента – все это изматывало людей. Причем изматывало не столько физически, сколько психологически: людей реально готовили к войне, а не просто к играм.





Все перечисленное по совокупности приводит к тому, что патриотизм в виде верности Лукашенко снижается. Люди увольняются из Вооруженных сил, из силовых структур (немного, но увольняются), идет демобилизация из Вооруженных сил (военнослужащие много могут рассказать о происходящем в армии).





Весь комплекс идеологических недоработок вчера и пытались осветить, как я понимаю. Результат – полное детство: создание какого-то патриотического лагеря, вообще ни о чем.









Сокрушение Лукашенко сродни сокрушению восходу солнца:

ему не нравится, что уже выросло новое поколение, среднее поколение переходит на новые цивилизационные ценности – это прямая угроза существованию Лукашенко.





Новые цивилизационные ценности делают режим Лукашенко, который зиждется на принципе «чарка и шкварка», совсем непривлекательным. Понимание всего этого, пусть и очень медленно, проникает и в Вооруженные силы.





- Лукашенко предпринимает не первую попытку вовлечь белорусскую армию в подавление мирного протеста. Почему до сих пор главнокомандующему это не удалось?





- Косвенные свидетельства говорят, что силы специальных операций привлекались к подавлению протестов: и Брестская 38-ая бригада, и марьиногорская бригада ССО. Доказать их участие в подавлении протестов, прямо скажем, сложно, но я думаю, что они все же привлекались.

Лукашенко взял на вооружение криминальные методы: чтобы тебя никто не сдал, нужно повязать кровью.

У нас замарались все: и МВД, и КГБ, и ГПК, и Следственный комитет, и прокуратура – все силовые структуры так или иначе повязаны на событиях, которые происходили в Беларуси последние три месяца в отношении мирных граждан, недовольных фальсификациями выборов.





Частично армия в подавлении протестов тоже задействована. Но у армии тоже есть понимание: одно дело воевать с внешним врагом, и совсем другое – давить БТРами и танками своих же сограждан.





Пехота, связь, артиллерия, конечно же, не привлекались к протестам, и смысла в том нет никакого: подготовка совершенно не та.





Более того, нормальные командиры (а у нас нормальные командиры) танковых батальонов прекрасно понимают, что танки против протестующих в городах бессмысленны, особенно если протестующие настроены на активное противодействие. И это означало бы гражданскую войну.





Можно допустить участие армии в рамках обеспечения чрезвычайного положения (оцепление районов, выставление контрольно-пропускных пунктов), то полномочия армии прописаны в законе о чрезвычайном положении, и можно было бы понять.





Но выводить танки на улицы и давить своих сограждан, думаю, вряд ли найдется много военнослужащих, особенно срочников.





- Но ведь и министр Хренин уже не первый раз берет под козырек и грозится исполнить любые приказы, в том числе – и незаконные.





- Это продолжение идеологической работы, направленной на верность Лукашенко. «Моя честь – это верность» - гласил девиз СС. К сожалению, к чему-то такому пытаются привести и нашу армию, не формально, но по сути.





Неважно, какой приказ отдал начальник, - ты его должен выполнить. Хренин попытался установить верность Лукашенко, или во всяком случае, ее стимулировать. Насколько удалось – судить сложно, но за месяц-два достичь такой цели невозможно.









- Протестующие тоже возмущаются: а где же настоящие мужики? На какой стороне баррикад оказалась белорусская армия?





- Никто не проводит социологические опросы в войсках, а если и проводит, то нам не скажут.





Я проводил у себя в телеграме опрос на тему «Каким вы представляете наиболее оптимальное участие армии в текущем конфликте?». Подавляющая часть подписчиков (а их у меня больше 3 тысяч) высказалась за роль армии в качестве миротворца, этой разграничительной линии между подразделениями МВД и протестующими.





То есть, армия должна выступить в качестве миротворца. Для этого есть силы, и средства, и в моральном плане было бы оправдано, другое дело, что такого приказа никто не отдаст.