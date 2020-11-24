|
Военный эксперт: "Моя честь - это верность" - девиз СС. И к этому хотят привести беларусскую армию
Источник материала: Партизан
Армию измотала никому не нужная, но при этом абсолютно реальная подготовка к войне.
23 ноября Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина.
Правитель в очередной раз заговорил про попытки «не просто раскачать, а опрокинуть страну»:
- Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба, - попенял Лукашенко.
Военный эксперт Егор Лебедок по просьбе
- О каком патриотизме и каких настоящих мужиках говорит Лукашенко?
- Патриотизм в Беларуси – двухуровневое явление. Базовое патриотическое воспитание основывается на советско-российском историческом базисе (советское и российское военное прошлое) – вот основа патриотического воспитания военнослужащих Республики Беларусь.
Вторая часть так называемого патриотического воспитания – это верность Лукашенко. Эти две составляющие, по сути, и есть вся идеология патриотического воспитания военнослужащих в Беларуси. Уклона в сторону народа Беларуси, на аутентичную историю страны нет – ни в вузах, ни тем более в войсках, в военных частях.
В данном случае Лукашенко, естественно, говорит не об общем базисе (кому он сейчас интересен?), сколько о верности себе. Понятно, что военнослужащие тоже люди, у которых есть семьи, которые находятся в постоянном контакте с гражданским персоналом, и пусть худо-бедно, но понимание реальной ситуации медленно, но уже входит и в ряды военнослужащих.
Во всяком случае, уже нет того представления, что на улицу вышли радикалы, которые хотят развалить страну, как это происходило в августе. По крайней мере офицеры уже понимают все происходящее более реалистично.
Более того, сильно сказалось на военнослужащих казарменное положение: некоторые части находились на нем с августа по октябрь. Причем целесообразность его была далеко не очевидна: охранять стелу и Дворец независимости, являясь передовой бригадой Вооруженных сил, - нехорошо для любого военнослужащего.
Сказалось поднятие по тревоге 103-й бригады, переброска военнослужащих на Запад, усиление пограничного контингента – все это изматывало людей. Причем изматывало не столько физически, сколько психологически: людей реально готовили к войне, а не просто к играм.
Все перечисленное по совокупности приводит к тому, что патриотизм в виде верности Лукашенко снижается. Люди увольняются из Вооруженных сил, из силовых структур (немного, но увольняются), идет демобилизация из Вооруженных сил (военнослужащие много могут рассказать о происходящем в армии).
Весь комплекс идеологических недоработок вчера и пытались осветить, как я понимаю. Результат – полное детство: создание какого-то патриотического лагеря, вообще ни о чем.
Сокрушение Лукашенко сродни сокрушению восходу солнца:
ему не нравится, что уже выросло новое поколение, среднее поколение переходит на новые цивилизационные ценности – это прямая угроза существованию Лукашенко.
Новые цивилизационные ценности делают режим Лукашенко, который зиждется на принципе «чарка и шкварка», совсем непривлекательным. Понимание всего этого, пусть и очень медленно, проникает и в Вооруженные силы.
- Лукашенко предпринимает не первую попытку вовлечь белорусскую армию в подавление мирного протеста. Почему до сих пор главнокомандующему это не удалось?
- Косвенные свидетельства говорят, что силы специальных операций привлекались к подавлению протестов: и Брестская 38-ая бригада, и марьиногорская бригада ССО. Доказать их участие в подавлении протестов, прямо скажем, сложно, но я думаю, что они все же привлекались.
Лукашенко взял на вооружение криминальные методы: чтобы тебя никто не сдал, нужно повязать кровью.
У нас замарались все: и МВД, и КГБ, и ГПК, и Следственный комитет, и прокуратура – все силовые структуры так или иначе повязаны на событиях, которые происходили в Беларуси последние три месяца в отношении мирных граждан, недовольных фальсификациями выборов.
Частично армия в подавлении протестов тоже задействована. Но у армии тоже есть понимание: одно дело воевать с внешним врагом, и совсем другое – давить БТРами и танками своих же сограждан.
Пехота, связь, артиллерия, конечно же, не привлекались к протестам, и смысла в том нет никакого: подготовка совершенно не та.
Более того, нормальные командиры (а у нас нормальные командиры) танковых батальонов прекрасно понимают, что танки против протестующих в городах бессмысленны, особенно если протестующие настроены на активное противодействие. И это означало бы гражданскую войну.
Можно допустить участие армии в рамках обеспечения чрезвычайного положения (оцепление районов, выставление контрольно-пропускных пунктов), то полномочия армии прописаны в законе о чрезвычайном положении, и можно было бы понять.
Но выводить танки на улицы и давить своих сограждан, думаю, вряд ли найдется много военнослужащих, особенно срочников.
- Но ведь и министр Хренин уже не первый раз берет под козырек и грозится исполнить любые приказы, в том числе – и незаконные.
- Это продолжение идеологической работы, направленной на верность Лукашенко. «Моя честь – это верность» - гласил девиз СС. К сожалению, к чему-то такому пытаются привести и нашу армию, не формально, но по сути.
Неважно, какой приказ отдал начальник, - ты его должен выполнить. Хренин попытался установить верность Лукашенко, или во всяком случае, ее стимулировать. Насколько удалось – судить сложно, но за месяц-два достичь такой цели невозможно.
- Протестующие тоже возмущаются: а где же настоящие мужики? На какой стороне баррикад оказалась белорусская армия?
- Никто не проводит социологические опросы в войсках, а если и проводит, то нам не скажут.
Я проводил у себя в телеграме опрос на тему «Каким вы представляете наиболее оптимальное участие армии в текущем конфликте?». Подавляющая часть подписчиков (а их у меня больше 3 тысяч) высказалась за роль армии в качестве миротворца, этой разграничительной линии между подразделениями МВД и протестующими.
То есть, армия должна выступить в качестве миротворца. Для этого есть силы, и средства, и в моральном плане было бы оправдано, другое дело, что такого приказа никто не отдаст.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армию измотала никому не нужная, но при этом абсолютно реальная подготовка к войне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)