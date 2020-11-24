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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 140 человек

24.11.2020 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек — в связи с предъявлением им обвинений по статье 293-й УК («массовые беспорядки»), а также по ст. 342-й («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»).

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 140 человек

Общее количество политзаключенных выросло в Беларуси до 140 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

24 ноября правозащитные организации выступили с совместным заявлением в связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293-й Уголовного кодекса («массовые беспорядки») Сергею Кривчене, Артему Медведскому, Евгению Курганову, Дмитрию Жебуртовичу, а также по статье 342-й Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») Николаю Дедку, Алексею Самусенко, Киму Самусенко, Павлу Дрозду.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.

«Также отмечаем, что квалификация действий Кима Самусенко и Павла Дрозда по ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации), не может являться основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, даже при наличии этого состава преступления в их действиях», — говорится в заявлении.

Представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование перечисленных граждан, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в стране.

Правозащитники подчеркивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.

Документ подписали восемь правозащитных организаций: центр «Весна», «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, инициативная группа «Идентичность и право», консультационный центр «Хьюман Константа».

 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек — в связи с предъявлением им обвинений по статье 293-й УК («массовые беспорядки»), а также...
 
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