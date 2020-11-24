Праздники не украли: Меланье доставили елку, а Дональд помилует индюшку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Несмотря на пандемию и разногласия вокруг выборов, Меланья Трамп, которая все еще остается первой леди США, встретила в Белом доме рождественскую ель.

В этом году в Белом Доме будет красоваться пятиметровая пихта Фразера. Она выросла в Западной Вирджинии и прибыла на встречу с первой леди под праздничное попурри в исполнении военного оркестра.

© REUTERS / HANNAH MCKAY Пихту сопровождал конный экипаж, единственное отличие от прошлого года – прибывшие были в масках

Дерево установят в Голубой комнате – одной из трех комнат, расположенных на первом этаже Белого дома. Она используется для приемов и иногда – небольших обедов.

Обычно рождественскую ель для Белого дома выбирают на конкурсной основе, но в этом году официальных соревнований не устраивали. Компания, которая поставила пихту, привозила ели для украшения различных помещений Белого дома много лет подряд.

Кукуруза и Початок ждут помилования

Прибытие рождественской елки обычно знаменует собой начало ежегодных праздничных гуляний в Белом доме. На эту неделю запланирована одна из традиций – во вторник в Розовом саду президент должен помиловать как минимум одну индейку накануне Дня благодарения.

© AFP 2020 / SAUL LOEB Индейки Кукуруза и Початок входят в свой номер в отеле Willard Intercontinental в Вашингтоне

По традиции в дар американскому лидеру преподносится индейка, президент зачитывает указ о помиловании, и птица отправляется в зоопарк доживать свой век, избежав риска быть съеденной в День благодарения. Ее дублера обычно ожидает та же участь.

Первым президентом, который помиловал индюшку, был Джон Кеннеди, а традицией его доброе начинание стало при Джордже Буше-старшем.

Индюшек, подготовленных для Дня благодарения в Белом доме в этом году, зовут Кукуруза и Початок. Они родом из Айовы и по традиции на выходных оставались в роскошном отеле Willard Intercontinental в двух кварталах от Белого дома.

Как отпраздновать без вреда для здоровья?

Устраивать масштабных мероприятий в этом году не стоит. Всем американцам – и тем, кто планирует праздновать День благодарения в Белом доме – рекомендовано избегать массовых скоплений людей.

И тем не менее, важные праздники здесь собираются отметить – просто с меньшим размахом. Списки гостей будут короче обычного, маски – обязательны и доступны, как и возможность продезинфицировать руки. Разумеется, от персонала тоже потребуется маска, одноразовые перчатки. Отдельно позаботятся о безопасности приготовления и сервировки еды.