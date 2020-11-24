Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дзермант: обществу и элите важно понять, что мы на одной стороне с Россией!

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что отношения с Евросоюзом будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси 25-26 ноября, в эти дни в Минске будет находиться министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руденко также напомнил, что Беларусь недавно снизила до экспертного уровень своего участия в программе ЕС "Восточное партнерство". "Это логично - настоящие партнеры санкций не вводят", - отмечает дипломат.

Об очередном ухудшении отношений с коллективным Западом и перспективах белорусского внешнеполитического вектора рассуждает известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант.

"Ухудшение отношений с Западом вписано в широкий контекст противостояния Евроатлантики с Россией, Китаем и Ираном. Мы возвращаемся к своей привычной функции форпоста на западном пограничье. Сегодня нельзя надеяться на многовекторность и думать, что мы можем дружить и с теми, на Западе, и с Востоком", - отметил собеседник Sputnik.

Вектор - это направление движения, а "двигаться в разные стороны невозможно, вас в этом случае просто разорвет. Обществу и элитам нужно осознать, что Беларусь и Россия едины и находятся по одну сторону баррикад", считает Дзермант.

Комментарий известного политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: