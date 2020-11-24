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Дзермант: обществу и элите важно понять, что мы на одной стороне с Россией
24.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Руденко также напомнил, что Беларусь недавно снизила до экспертного уровень своего участия в программе ЕС "Восточное партнерство". "Это логично - настоящие партнеры санкций не вводят", - отмечает дипломат.
Об очередном ухудшении отношений с коллективным Западом и перспективах белорусского внешнеполитического вектора рассуждает известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант.
"Ухудшение отношений с Западом вписано в широкий контекст противостояния Евроатлантики с Россией, Китаем и Ираном. Мы возвращаемся к своей привычной функции форпоста на западном пограничье. Сегодня нельзя надеяться на многовекторность и думать, что мы можем дружить и с теми, на Западе, и с Востоком", - отметил собеседник Sputnik.
Вектор - это направление движения, а "двигаться в разные стороны невозможно, вас в этом случае просто разорвет. Обществу и элитам нужно осознать, что Беларусь и Россия едины и находятся по одну сторону баррикад", считает Дзермант.
Комментарий известного политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Двигаться в разных геополитических векторах невозможно, нас просто "разорвет", полагает политический эксперт Алексей Дзермант.
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