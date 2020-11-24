Белорусско-европейское колесо Сансары: впереди смутные времена

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ответ на подготовку главами МИД стран ЕС нового пакета санкций против Беларуси внешнеполитическое ведомство нашей страны объявило о понижении уровня участия Беларуси в программе "Восточное партнерство" до экспертного, прекращении диалога с Брюсселем по вопросу прав человека, замораживании работы Координационной группы "Беларусь – ЕС", а также обновлении собственного санкционного списка в отношении европейских чиновников, который, в соответствии с договором о Союзном государстве, будет принят к исполнению и в РФ.

Таким образом, можно констатировать обнуление всех позиций белорусской дипломатии, достигнутых в отношениях с Евросоюзом в последние годы. Кроме того, существует мнение, что нынешний кризис будет более серьезным в сравнении с периодом 2011–2014 годов по причине обострения геополитического противоборства в мире и исходя из информации о мерах, которые собирается предпринять против нашей страны Европейский союз.

Действия ЕС против Беларуси могут стать еще более реактивными

Избрание Джо Байдена на пост президента США и анонсированные им кадровые решения, предполагающие возвращение во власть чиновников времен администрации Обамы, указывают на то, что нынешние разногласия между Вашингтоном и Брюсселем будут в основном преодолены, в то время как синхронность действий на международной арене, евроатлантическая солидарность, наоборот, усилится.

В отличие от Трампа, предпочитавшего как можно меньше связывать США различными коллективными обязательствами, Байден известен как сторонник международных альянсов и именно внешняя политика, продвижение западного образа "демократии" и "прав человека", по всей вероятности, будут находиться в числе главных приоритетов нового американского руководства.

Потенциальный госсекретарь США Энтони Блинкен также убежденный интервенционист и в свое время был одним из основных застрельщиков американской политики на Ближнем Востоке, вторжений в Ирак и Сирию. На почве поддержки операции НАТО в Ливии Блинкен даже разошелся во взглядах со своим патроном Байденом, который тогда занял более осторожную позицию.

© Sputnik / Виктор Толочко Минск рассчитывает, что США проявят "политическую мудрость"

Можно прогнозировать, что совместное давление ЕС и США на Россию, Беларусь и другие государства, политика которых на настоящем этапе не устраивает коллективный Запад, существенно возрастет. Более того, рискнем предположить, что с момента утверждения Байдена в должности и расстановки его кадров на руководящих позициях в ЦРУ и Госдепе действия ЕС в отношении Беларуси могут стать еще более реактивными.

Сейчас против нашей страны введены персональные санкции Евросоюза, которые касаются 54 официальных должностных лиц, включая президента Александра Лукашенко. По имеющейся информации, новый пакет санкций, о котором недавно договорились главы внешнеполитических ведомств стран – участниц ЕС, предполагает также включение юридических лиц, государственных и коммерческих компаний и организаций. Это значит, что будет нанесен экономический ущерб Беларуси, что в той или иной степени отразится на наполнении бюджета, а значит – на благосостоянии всех жителей нашей страны.

Первоначально разрушить собственную экономику во имя "борьбы с режимом" должны были сами белорусы. Призывы к бойкоту товаров отечественного производства, отказу от уплаты налогов, забастовкам транслировались из-за рубежа, где находятся управляющие центры и информационные рупоры протестного движения. После того как идея экономического самоубийства не нашла широкой поддержки в белорусском обществе, власти ЕС приняли решение инициировать акт агрессии против отечественной экономики: с одной стороны, таким образом будут ослаблены конкурентные производства, а с другой, ухудшение социально-экономической ситуации должно спровоцировать усиление протестных настроений граждан.

Зеркальные меры Беларуси

Беларусь со своей стороны предпринимает зеркальные меры, что полностью соответствует общепринятой дипломатической практике. В недавнем интервью министр иностранных дел Владимир Макей достаточно четко высказался на предмет того, в каких конкретно чувствительных для ЕС областях Минск может пересмотреть свои подходы. В первую очередь речь идет о сотрудничестве по вопросам атомной энергетики, общей борьбе с нелегальной иммиграцией, взаимодействии в таможенной сфере.

Кроме того, министр прозрачно намекнул о готовности белорусской стороны внимательно посмотреть на ряд программ в гуманитарной и образовательных сферах, который "реализуется здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями".

Думается, что именно нажим на местных контрагентов западных государств будет воспринят особенно болезненно, так как фактически парализует всю инфраструктуру влияния наших "партнеров" в Беларуси.

Другой вопрос заключается в том, почему раньше наша страна столь беспечно относилась к созданию этой сети, упуская из виду, что любые вопросы взаимодействия ЕС строго увязывал с расширением влияния "гражданского общества", под которым понимались лица и структуры, финансово аффилированные с западными фондами.

Еще одной действенной мерой экономического характера, которая всегда остается "про запас" на случай крайнего обострения ситуации со стороны Брюсселя, является присоединение Беларуси к российскому санкционному пакету, прекращение транзита определенных категорий грузов через территорию нашей страны. Безусловно, такое решение чревато некоторыми экономическими трудностями, но, с другой стороны, создает возможности для отечественных производителей в плане импортозамещения, повышает уровень доверия в отношениях с РФ, неоднократно обвинявшей Беларусь в реэкспорте и контрабанде санкционных товаров через территорию страны.

Объективно Беларусь не является инициатором конфликта с Европейским союзом, и любая конфронтация – это аномалия. Рано или поздно отношения придется приводить к норме, однако в этом случае необходимо заранее определиться с темами, которые Беларусь как суверенное государство ни с кем, включая ЕС, обсуждать не должна и не станет. Тогда удастся избежать порочной практики прежних лет, где европейские дипломаты с видом классного руководителя опрашивали нерадивого ученика, а представители официального Минска пытались всячески доказать, что наша страна – "не верблюд".

С учетом складывающейся ситуации представляется целесообразным дать понять западным партнерам, что никакого морального права выносить вердикты по вопросу прав человека и демократии у них нет. Причем необходимо в данном деле выступать солидарно с Россией, иными союзниками по ЕАЭС и ОДКБ, тем самым формируя собственный геополитический полюс, применяя метод создания международных альянсов, которые так нравятся новой американской администрации.

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